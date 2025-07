Comedy im Waschsalon. Was auf den ersten Blick nicht unbedingt sehr massentauglich klingt, ist nun schon seit 25 Jahren eine feste Marke in der deutschen Comedy-Landschaft: "NightWash". Zum Jubiläum hatten wir uns bereits vor wenigen Wochen mit dem Format beschäftigt, an diesem Mittwoch ist der Geburtstag auch bei RTLzwei gefeiert worden. Zwar sahen insgesamt nur 410.000 Personen "25 Jahre NightWash - Die große Happy Birthday Show", das reichte aber immerhin zu guten 4,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

"NightWash" sorgte damit ganz wesentlich dafür, dass RTLzwei beim Tagesmarktanteil am Mittwoch eine 4 vor dem Komma hatte - 4,1 Prozent waren es genau. "Hartz und herzlich" und "Berlin - Tag & Nacht" lagen am Vorabend zwar sogar bei 5,7 und 5,8 Prozent, in der Zeitschiene davor lief es aber lange auch deutlich schlechter. "Unser Supermarkt" etwa blieb bei nur 2,8 Prozent hängen.

Besser lief es am Nachmittag für Vox, wo "Shopping Queen" mit 10,1 Prozent glänzte. "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" stellte danach mit 11,2 Prozent sogar einen neuen Bestwert für das laufende Jahr auf und "Zwischen Tüll und Tränen" lag angesichts von 11,0 Prozent auf einem ähnlichen Niveau. In der Primetime setzte Vox schließlich auf Wiederholungen der US-Serie "Bones", hier erzielten drei von vier Folgen etwas mehr als 6 Prozent Marktanteil und lagen so auf Höhe des Senderschnitts. Damit kann man in Köln zufrieden sein.

Über eine gute Primetime freuen konnte sich unterdessen Kabel Eins: Den Film "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" unterhielt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe waren damit 6,3 Prozent drin. Dass man am Ende aber nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,2 Prozent erzielte, ist auf andere Zeitzonen zurückzuführen. Am späten Abend fiel "Signs - Zeichen" etwa auf 3,5 Prozent und am späten Nachmittag erzielten "Yes, we camp!" und "Abenteuer Leben täglich" nur 1,0 und 1,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;