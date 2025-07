Mit nur 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hat die Sat.1-Quizshow "Hast du Töne?" am Donnerstag keinen überzeugenden Start in die zweite Staffel hingelegt. In Konkurrenz zur quotenstarken Fußball-EM im Ersten meldete sich das von Matthias Opdenhövel moderierte Musik-Quiz damit also mit einem Tiefstwert zurück. Wenig zu holen gab es auch in der Zielgruppe, wo 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für überschaubare 5,8 Prozent Marktanteil sorgten. Mit der Doku-Reihe "Hits! Hits! Hits! Die Erfolgsformeln der Musikmacher" fiel Sat.1 anschließend sogar auf magere 3,2 Prozent zurück.

Damit verlor der Sender am Donnerstagabend zugleich das interne Duell mit Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" um 20:15 Uhr mit zunächst 6,7 Prozent Marktanteil einen neuen Staffel-Bestwert aufstellte. Bemerkenswert gut gelang es zudem auch diesmal wieder, das Publikum danach noch für eine Wiederholung bei der Stange zu halten - damit steigerte sich Kabel Eins um 22:18 Uhr sogar noch auf 6,9 Prozent. Die Gesamt-Reichweite blieb ebenfalls stabil: 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Wiederholung, nachdem die neue Folge von "Achtung Abzocke" zuvor von 690.000 verfolgt wurde.

Als stärkster Privatsender ging in der Primetime jedoch RTL hervor - mit guten 10,9 Prozent Marktanteil positionierte sich "Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2" als größter Verfolger der EM, wenn auch mit einigem Abstand. Insgesamt schalteten allerdings nur 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Einziger Privatsender, dem es um 20:15 Uhr gelang, die Millionen-Marke zu knacken, war Vox: Dort überzeugte der Klassiker "Sister Atc 2 - In göttlicher Mission" mit 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. In der Zielgruppe tat sich die Komödie mit 4,9 Prozent Marktanteil jedoch schwer.

ProSieben blieb indes mit "Beauty & The Nerd" stabil und kam in dieser Woche auf einen Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite der Realityshow zog im Vergleich zur Vorwoche auf 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Einen Aufguss von "Forsthaus Rampensau Germany" wollten danach allerdings gerade mal noch 180.000 Menschen sehen. In der Zielgruppe brach der Marktanteil des Senders auf 1,1 Prozent sogar regelrecht ein. ProSieben fiel damit am späten Abend noch hinter zahlreiche kleine Sender zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;