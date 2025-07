Trotz zwischenzeitlicher Durchhänger erweist sich "Berlin - Tag & Nacht" für RTLzwei inzwischen wieder als verlässlicher Quotenbringer am Vorabend - auf Basis vorläufig gewichteter Quoten hat sich die Soap in diesem Jahr bei mehr als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stabilisiert. Und am Donnerstag fuhr "BTN" nun sogar einen Jahresbestwert ein: Mit 200.000 jungen Fans erreichte der Dauerbrenner auf dem Sendeplatz um 19:05 Uhr einen starken Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe und bewegte sich damit also weit über dem Senderschnitt.

Insgesamt erreichte "Berlin - Tag & Nacht" zugleich mit 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichweite seit Anfang Mai. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite hatte RTLzwei im vorabendlichen Soap-Wettbewerb zwar das Nachsehen, doch im Zielgruppen-Vergleich lag der Sender durchaus gut im Rennen. Zum Vergleich: In Sat.1 fiel "Die Spreewaldklinik" auf katastrophale 1,0 Prozent Marktanteil zurück und selbst "Alles was zählt" tat sich bei RTL mit 8,8 Prozent vergleichsweise schwer. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steigerte den Marktanteil danach aber zumindest auf 12,2 Prozent.

Doch auch für RTLzwei lief am Donnerstag längst nicht alles rund. So tat sich der Sender am Nachmittag erstmal noch ziemlich schwer: Dort blieben zwei Folgen der Dokusoap "Unser Supermarkt" mit Marktanteilen von 1,7 und 1,2 Prozent in der Zielgruppe blass. Erst nach 18 Uhr zog die Quote dank "Hartz und herzlich" auf 5,0 Prozent an.

Und auch in der Primetime lief es für RTLzwei ziemlich ernüchternd: Während die neue Dokusoap "Oskana & Family - Alles auf Anfang" mit 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zumindest auf dem - unspektakulären - Quoten-Niveau der Vorwoche lag, fiel "Diese Büchners" anschließend auf neue Tiefs. Gerade mal 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Dokusoap, die zudem in der Zielgruppe nur einen Marktanteil von 2,0 Prozent schaffte. Mit einer Wiederholung von "Daniela Katzenberger" rauschte die RTLzwei-Quote am späten Abend zudem vollends auf desolate 0,8 Prozent ab.

Der Tagesmarktanteil von RTLzwei lag daher trotz des Vorabend-Erfolgs letztlich bei nur 2,7 Prozent in der Zielgruppe, womit der Sender einen Prozentpunkt hinter RTL Up landete. Dort zeigten Scripted Realitys am Nachmittag ungeahnte Stärke: So erreichte "Das Familiengericht" nach 14 Uhr beachtliche 9,3 Prozent Marktanteil, ehe zwei Folgen des "Blaulicht-Reports" anschließend Werte von 9,6 und 9,0 Prozent erzielten. Kurios: Bei RTL tat sich der "Blaulicht-Report" trotz frischerer Folgen gegen 17 Uhr ungleich schwerer und fiel auf dürftige 2,9 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;