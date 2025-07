am 19.07.2025 - 09:02 Uhr

66 Minuten lang hielten die Schweizerinnen ein 0:0, dann machten die favorisierten Spanierinnen den Einzug ins Halbfinale aber doch noch mit zwei Toren klar - anders als am Vortag brauchte es also nicht wieder eine Entscheidung im Elfmeterschießen. Insofern verwundert es auch nicht, dass der Quotenrekord vom Donnerstag nicht gehalten werden konnte. Doch sehen lassen konnten sich die Reichweiten trotzdem.

So verfolgten im Schnitt 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung ab 21 Uhr, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 22,6 Prozent. In der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für 25,4 Prozent Marktanteil, blickt man auf die Zielgruppe 14-59, dann errechnet sich ein Marktanteil von 21,4 Prozent.

Die meistgesehene Sendung des Tages war es aber trotzdem nicht. Die startete schon um 20:15 Uhr im ZDF: Eine Wiederholung von "Der Staatsanwalt" zählte dort sogar 4,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 23,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Krimi mit 7,2 Prozent Marktanteil zwar nur eine untergeordnete Rolle - doch schon wenn man den Blick auf die Altersgruppe 14-59 erweitert, dann schnellt der Marktanteil auf 13,9 Prozent nach oben.

Auch im weiteren Verlauf des Abends konnte das ZDF mit seiner Krimi-Programmierung punkten: Zwei Folgen von "SOKO Leipzig" hielten ab 21:45 Uhr bzw. 22:28 Uhr noch 3,01 und 2,75 Millionen Krimi-Fans vor dem Fernseher, was Marktanteilen von 15,5 und 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Im Ersten ging's nach der EM-Übertragung hingegen steil nach unten. Für "Kick it like Women" interessierten sich ab 23:16 Uhr nur rund 620.000 Personen, mehr als 6,7 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen. Immerhin lief es bei den 14- bis 49-jährigen mit 8,0 Prozent Marktanteil etwas besser.

Am Nachmittag lockte unterdessen die Übertragung der 13. Etappe der Tour de France wieder 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Das entsprach insgesamt einem ordentlichen Marktanteil von 12,6 Prozent. Ein voller Erfolg sind die Übertragungen aber vor allem mit Blick auf die Jüngeren: 14,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind ein Wert weit über dem ARD-Normalniveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;