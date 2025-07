Der Freitagabend blieb bei RTL auch in dieser Woche musikalisch - doch anders als zuletzt holte man keine "Ultimative Chartshow" aus dem Archiv, sondern zeigte stattdessen eine Doku über "50 Jahre Musikvideos". Die war immerhin deutlich gefragter als die Shows in den vergangenen Wochen. So reichte es in der erweiterten Zielgruppe 14-59 immerhin für einen knapp zweistelligen Marktanteil von genau 10,0 Prozent - damit war RTL hier hinter Fußball-EM im Ersten und ZDF-Krimis stärkster Privatsender.

In der klassischen Zielgruppe sah es mit 9,0 Prozent Marktanteil allerdings etwas schwächer aus, die Gesamt-Reichweite blieb im Schnitt mit 0,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zudem ebenfalls überschaubar. Es waren aber trotzdem fast 200.000 mehr als bei der "Chartshow" der vergangenen Woche.

Ernüchternd verlief der Abend für Sat.1, wo "99 - Wer schlägt sie alle?" mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf einen neuen Tiefstwert fiel. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag die Show mit 5,4 Prozent Marktanteil zwar sogar in der Nähe des Senderschnitts, auch hier bewegte man sich aber damit nur auf Höhe des Tiefs von vor zwei Wochen. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,83 Millionen zudem ebenfalls ernüchternd.

ProSieben kam mit dem Film "Meg" ab 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe auf einen Marktanteil von 8,7 Prozent und erreichte insgesamt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Danach holte "Fast & Furious 8" noch 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch RTLzwei setzte auf Filme und lag mit "Source Code" und "Total Recall" bei mäßigen Marktanteilen von 3,8 und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Kabel Eins bewegte sich mit drei "Navy CIS"-Wiederholungen zwischen 3,5 und 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - und erzielte auch bei den 14- bis 59-Jährigen durchweg mehr als 4 Prozent. Das war mehr als zwei alte "Katzenberger"-Folgen bei Vox erzielten: In der erweiterten Zielgruppe lag hier der Marktanteil bei 3,3 und 3,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber für 5,0 und 4,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;