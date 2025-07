Die meisten Sender boten am Sonntagabend nur Wiederholungen auf. ProSieben bildete da mit der Free-TV-Premiere des Animations-Films "Spider-Man: Across the Spider-Verse" schon eine Ausnahme. Um so ernüchterter dürfte man in Unterföhring da heute nach dem Blick auf die Quoten sein: Die Ausstrahlung geriet regelrecht zum Totalausfall. In unserem 13 Jahre zurückreichenden Archiv findet sich jedenfalls kein Film, der bei der Erstausstrahlung am ProSieben-Sonntag ähnlich schlecht lief.

So schauten im Schnitt gerade mal rund 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, mehr als 1,3 Prozent Marktanteil waren damit beim Gesamtpublikum nicht zu holen. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es zwar etwas besser aus, mit 3,9 Prozent Marktanteil blieb man aber auch hier weit von zufriedenstellenden Quoten entfernt. Tatsächlich sortierte sich ProSieben mit dem Film sowohl in Sachen Gesamt-Reichweite als auch bei den 14- bis 49-Jährigen hinter den sieben anderen Vollprogrammen ein.

Über die Millionen-Marke schaffte es am Sonntag um 20:15 Uhr allerdings auch kein anderer Privatsender. Am meisten Leute lockte noch RTL mit "Stirb langsam: Jetzt erst recht" an: 950.000 sahen hier insgesamt zu, Marktanteile von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sind aber trotzdem mau. Vox erreichte mit einer Wiederholung von "Kitchen Impossible" zwar insgesamt eine etwas geringere Reichweite von 0,81 Millionen, dafür fiel der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für Vox-Verhältnisse mit 9,7 Prozent richtig gut aus. 7,9 Prozent waren es, wenn man die erweiterte Zielgruppe 14-59 betrachtet.

Sat.1 erreichte mit dem Film "What's love got to do with it" insgesamt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 5,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 6,1 Prozent aber etwas besser aus. Hier lag der Film sogar über dem Senderschnitt. Auch bei RTLzwei kann man mit dem "Erstaunlichen Leben des Walter Mitty" zufrieden sein: 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind ein guter Wert, insgesamt hatten 380.000 Personen eingeschaltet.

Kabel Eins blieb mit seinen Dokusoaps auf solidem Niveau: "Yes, we camp!" erreichte wie in der Vorwoche einen Marktanteil von 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Zwischen Meer und Maloche" steigerte sich im Anschluss auf 4,6 Prozent. Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe, lagen die Marktanteile mit 3,3 und 3,5 Prozent aber ein Stück niedriger. Insgesamt sahen 480.000 bzw. 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die beiden Sendungen. "Abenteuer Leben am Sonntag" bildete mit 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann einen guten Abschluss des Sonntagabends.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;