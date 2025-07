am 22.07.2025 - 08:49 Uhr

Sat.1 kann mit seinem neuen Reality-Format "Villa der Versuchung" zufrieden sein. Bereits der Start verlief gut, in der vergangenen Woche legte die von Verona Pooth moderierte Sendung noch zu. In Woche drei kletterten die Quoten weiter: 1,01 Millionen Menschen sahen zu, damit durchbrach das Format erstmals die 1-Million-Marke. Bei den 14- bis 49-Jährigen führten 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu 10,0 Prozent Marktanteil - auch das ist ein Bestwert.

Beim jungen Publikum lief es nach 20:15 Uhr nur für RTL besser. Die Kölner schickten eine neue Ausgabe von "Undercover Boss" in Rennen, dabei ging es um zwei Führungskräfte von Media Markt und Saturn. 1,65 Millionen Personen schalteten ein, 470.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 11,8 Prozent.

Während RTL und Sat.1 also beim jungen Publikum vorn lagen, machten das ZDF und Das Erste den Gesamtsieg unter sich aus. Dabei lagen die Sender näher als sonst beieinander, letztlich behielt das ZDF aber die Nase vorn. Die Wiederholung des Fernsehfilms "Unbestechlich" sahen sich 4,05 Millionen Menschen an, für das ZDF waren damit 17,6 Prozent Marktanteil drin. Das Erste kam zur gleichen Zeit mit dem Sommerkino-Film "Im Taxi mit Madeleine" auf 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Streifen jeweils bei 7,6 und 7,3 Prozent. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lagen die Filme in etwa gleichauf - hier hatte aber Das Erste einen kleinen Vorsprung.

Das ZDF gelang es schließlich deutlich besser, das Publikum in den späten Abend zu befördern. "Retribution - Vergeltung" unterhielt ab 22:15 Uhr noch 2,40 Millionen Personen, mehr waren es in diesem Jahr auf dem Montagskino-Sendeplatz noch nie, der Gesamt-Marktanteil betrug 16,5 Prozent und auch beim jungen Publikum wurden gute 9,5 Prozent gemessen. Das Erste erreichte mit dem deutlich anders gelagerten Open-Air-Konzert "Concert de Paris 2025" nur 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum.

