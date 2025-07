Die Zeiten, in denen die US-Serie "Grey’s Anatomy" ein stabiler Quotenanker, einer der letzten seiner Art, im Programm von ProSieben war, sind längst vorbei. Die Serie kämpft nun schon seit einiger Zeit mit einer schwachen, linearen Performance. Insofern kann es nicht überraschen, dass ProSieben die neuen Folgen im Dreierpack versendet. Den Quoten hat das am Montag aber nicht geholfen: Die Krankenhausserie blieb zum Comeback ziemlich blass.

Die erste Folge des Abends erreichte nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Grey’s Anatomy" schrammte damit nur knapp an einem Allzeit-Tief vorbei. Folge zwei steigerte sich danach auf 470.000 Zuschauende, ehe die dritte Folge mit einer Reichweite in Höhe von nur noch 330.000 einen neuen Tiefstwert aufstellte. Letzteres könnte man auch mit der späten Uhrzeit erklären, aber auch der Zielgruppen-Marktanteil war mit 3,1 Prozent so schlecht wie nie zuvor. Die ersten beiden Folgen holten etwas bessere 4,6 und 4,8 Prozent.

ProSieben musste sich damit gleich einer Reihe anderer Sender geschlagen geben. Blickt man nur auf die Gesamtreichweite, war der Sender sogar das schwächste der großen acht Vollprogramme. RTLzwei kam mit einer neuen Ausgabe von "Bella Italia" auf 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 5,4 Prozent. Vox kam mit "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" sogar auf 8,2 Prozent bei 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Und dann war da ja auch noch Kabel Eins, das mit dem Film "The Expendables" zwar nur 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte, mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 880.000 aber noch vor Vox lag. Am Ende machte sich die Primetime-Schwäche von ProSieben auch bei den Tagesmarktanteilen bemerkbar, hier kam der Sender nur auf 5,7 Prozent. Damit lag man deutlich hinter Sat.1, das sich über 7,0 Prozent freuen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;