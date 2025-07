Nach rund vier Jahren ist bei RTL am Mittwoch die letzte Ausgabe von "RTL Direkt" zu sehen gewesen, der Sender hatte das Aus des Formats bereits vor einigen Wochen angekündigt und mit einem veränderten Nutzungsverhalten des Publikums und einer Verringerung von Umschaltzeitpunkten begründet (DWDL.de berichtete). Nun hat sich Pinar Atalay am Mittwoch mit den Worten "Tschüss von dieser Stelle aus" vom "RTL Direkt"-Publikum verabschiedet - bei der letzten Ausgabe war das Interesse allerdings wenig überraschend überschaubar.

Nur 340.000 Menschen sahen sich die rund 20-minütige Sendung an, das war die mit Abstand niedrigste Reichweite des laufenden Jahres - und die kommt nicht von ungefähr. Parallel war im Ersten das Halbfinale der Fußball-EM der Frauen zu sehen - mit deutscher Beteiligung. Angesichts dessen musste es "RTL Direkt" schwer haben, der Marktanteil (14-49) der Nachrichtensendung lag dann auch nur bei 1,2 Prozent. Weniger waren es in den zurückliegenden vier Jahren nie.

Zuvor holten die "Bachelors" noch 4,2 Prozent bei 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Während sich RTL zuletzt noch dazu entschieden hatte, die "Bachelors" im linearen Programm zu pausieren, weil bei Sat.1 und ProSieben die U21-EM und die Klub-WM zu sehen waren, zog man die Rosenshow jetzt durch - das Ergebnis ist die schwächste bislang ausgestrahlte Folge der Reihe.

Aber auch andere Sender hatten am Mittwoch gegen die drückende Fußball-Übermacht Probleme. Sat.1 unterhielt mit "Das große Backen - Die Profis" immerhin noch 1,02 Millionen Menschen, in der klassischen Zielgruppe entsprach aber auch das nur 4,3 Prozent Marktanteil. ProSieben kam mit einer alten Folge von "Wer isses?" auf 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,8 Prozent.

RTLzwei startete ungeachtet der Konkurrenz im Ersten eine neue Staffel der "Wollnys", sah aber vom ursprünglichen Plan ab, gleich zwei neue Ausgaben hintereinander auszustrahlen. Es war wohl die richtige Entscheidung: So erreichte die Dokusoap immerhin 3,8 Prozent bei 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. "Lecker Schmecker Wollny" gab danach auf 2,2 Prozent nach. Bei Vox startete ein "Bones"-Marathon mit 4,4 Prozent halbwegs solide, danach ging es aber kontinuierlich bergab, bis am Ende nur noch 1,6 Prozent auf dem Konto des Senders standen.

In der Nacht erzielte Vox mit "Medical Detectives" dann übrigens ungleich bessere Quoten, teilweise waren bis zu 10,3 Prozent Marktanteil drin. Ähnlich erging es auch Kabel Eins, wo "Shutter Island" nach Mitternacht für richtig gute 10,1 Prozent sorgte. "Fantastic Four" und "Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer" lagen zuvor noch bei 2,9 und 4,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;