Nach dem mauen Staffelauftakt in der vergangenen Woche konnte sich die Sat.1-Show "Hast du Töne?" deutlich steigern. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe schnellte von 5,8 auf 9,1 Prozent nach oben und lag damit nun deutlich über dem Senderschnitt. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, auf die Sat.1 eigentlich blickt, sah es mit 6,8 Prozent Marktanteil zwar nicht ganz so gut aus, auch hier war es aber ein Zugewinn von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt waren im Schnitt 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Der starke Aufschwung hängt freilich auch damit zusammen, dass vergangene Woche noch die Fußball-EM in Konkurrenz lief und auch ohne deutsche Beteiligung über 28 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erreichte. Anderswo waren die Auswirkungen aber nicht so groß wie bei Sat.1. Marktführer beim jungen Publikum blieb unterdessen trotzdem weiterhin RTL, das donnerstags weiterhin auf "Pirates of the Caribbean" setzt. Der Film "Am Ende der Welt" lag bei 10,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 11,5 Prozent sogar noch besser aus, insgesamt hatten 1,1 Millionen eingeschaltet.

Auf "Beauty & The Nerd" hat es unterdessen offenbar kaum Auswirkungen, ob nun Fußball dagegen läuft oder nicht. Die Reichweite verharrte mit 0,55 Millionen ebenso in etwa auf Vorwochenniveau wie der Marktanteil, der in der klassischen Zielgruppe solide 7,9 Prozent betrug. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 5,9 Prozent erreicht. "Forsthaus Rampensau Germany" kam am späten Abend dann aber nicht über 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Für "Achtung Abzocke" bei Kabel Eins lief es sogar etwas schlechter als vergangene Woche, mit 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe bis 59 Jahren kann man aber weiterhin vollauf zufrieden sein - zumal eine alte Folge ab 22:18 Uhr die Marktanteile sogar noch auf 7,7 Prozent (14-49) bzw. 6,4 Prozent (14-59) steigerte. Insgesamt sahen ab 20:15 Uhr im Schnitt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Vox lockte mit dem Film "Glam Girls - Hinreißend verdorben" unterdessen 560.000 Leute vor den Fernseher. Die Marktanteile beliefen sich auf 7,8 Prozent (14-49) und 5,2 Prozent (14-59).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;