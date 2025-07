Schon seit 2017 ist "112: Feuerwehr im Einsatz" im Programm und gehört mit mittlerweile elf Staffeln zu den echten Dauerläufern im DMAX-Programm. Noch nie erreichte das Format in der Primetime aber einen höheren Marktanteil als am gestrigen Donnerstag - und das, obwohl derzeit nur Wiederholungen zu sehen sind.

Schon der Start in den Abend verlief gut, eine erste Folge von "112: Feuerwehr im Einsatz" kam ab 20:15 Uhr da bereits auf 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit einer weiteren Folge um 21:15 Uhr zog der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dann aber nochmal stark auf 5,8 Prozent an. Damit wurde der bisherige Rekord um 1,2 Prozentpunkte übertroffen. Auch in der erweiteren Zielgruppe 14-59 sah es mit 4,4 Prozent Marktanteil sehr gut aus. Insgesamt waren ab 21:15 Uhr im Schnitt 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, 290.000 waren es ab 20:15 Uhr.

Und auch am späteren Abend blieb DMAX sehr erfolgreich: Zwie Folgen von "Helicopter ER - Rettung aus der Luft" erreichten ab 22:15 Uhr bzw. 23:16 Uhr jeweils 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bsi 49-Jährigen, dazwischen kamen die kurzen "DMAX News" gar auf 6,4 Prozent Marktanteil. Und auch die "112"-Wiederholungen nach Mitternacht pendelten noch um die 5-Prozent-Marke.

Das alles führte dazu, dass DMAX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte - und damit nur knapp hinter RTLzwei lag, das sich mit 2,9 Prozent begnügen musste. Dort wurden die beiden Dokusoaps "Oksana & Family" und "Diese Büchners" nun in Doppelfolgen schneller als eigentlich geplant zu Ende gebracht. "Oksana & Family" lief mit 3,2 und 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest noch halbwegs akzeptabel - lag ab 21:15 Uhr aber bereits klar hinter DMAX.

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" erreichte ab 22:12 Uhr dann nur noch 2,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe das Staffelfinale mit 1,8 Prozent Marktanteil völlig unterging. Die letzte Folge sahen sich im Schnitt nur noch 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;