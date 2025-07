Während der Sommermonate versucht sich das ZDF in diesem Jahr an neuen Comedy- und Satireshows am späten Freitagabend. Dabei startet der Sender erstaunlich viele Versuche, das "heute-show"-Kosmos auszuweiten - und fährt damit äußerst erfolgreich. In dieser Woche gelang nun selbst einem Quiz-Ableger der News-Comedy ein ziemlich guter Start.

So erreichte "heute-show extra - Das Quiz" mit Lutz van der Horst ab 22:33 Uhr im Schnitt 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 14,3 Prozent entsprachen. Noch besser sah es beim jungen Publikum aus, wo 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für 15,5 Prozent Marktanteil sorgten - nur die "Tagesschau" verzeichnete am Freitag eine noch höhere Reichweite in dieser Altersklasse.

Im Windschatten der Quizshow markierte dann auch "Till Tonight" einen neuen Bestwert: Mit 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte die Late-Night mit Till Reiners nach 23 Uhr noch sehr gute 13,2 Prozent Marktanteil - damit konnte, auf Basis der vorläufig gewichteten Daten, sogar die Premieren-Folge übertroffen werden. Insgesamt blieb die Reichweite der Show mit 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stabil. Für "Song Trip" gab's dagegen mit Blick auf die Gesamtwerte im Anschluss nur wenig zu holen: 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für gerade mal noch 4,4 Prozent. Allerdings: Auch hier lief's bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,2 Prozent Marktanteil durchaus gut.

Doch das ZDF sprach am Freitag nicht nur das jüngere Publikum an - mit "Ein Fall für zwei" hatte der Sender auch die insgesamt meistgesehene Sendung des Tages im Programm. 3,81 Millionen Menschen sahen die Krimi-Wiederholung um 20:15 Uhr, sodass der Marktanteil bei 19,9 Prozent lag. "Letzte Spur Berlin" erreichte danach noch 3,20 Millionen Menschen.

Das Erste hielt als stärkster Verfolger einigen Abstand und kam mit seiner "Praxis mit Meerblick" auf 2,42 Millionen. Trotz der "heute-show"-Konkurrenz gelang dem Sender aber auch später am Abend noch ein ordentlicher Erfolg: Das Porträt "Ina Müller - laut und leise", das anlässlich ihres 60. Geburtstags gesendet wurde, erreichte mit 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen guten Marktanteil von 12,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;