am 27.07.2025 - 09:21 Uhr

ProSieben sicherte sich am Sonntag in der klassischen Zielgruppe die Tagesmarktführung mit einem Tagesmarktanteil von 8,6 Prozent - und hat das fast ausschließlich einer sehr starken Performance in der Primetime zu verdanken, während es tagsüber die meiste Zeit über nur mäßig lief. Dafür trumpfte "Django Unchained" ab 20:15 Uhr mit 16,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf. Damit lieferte man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem "Quiz-Champion" im ZDF, das absolut fast identische Zahlen erreichte, angesichts der kürzeren Laufzeit aber einen etwas geringeren Marktanteil.

In Sachen Gesamt-Reichweite spielte ProSieben mit im Schnitt 0,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar in einer ganz anderen Liga als die Öffentlich-Rechtlichen, die über drei Millionen Menschen erreichten, führte aber auch hier das Feld der Privatsender um 20:15 Uhr an. RTL kam mit dem Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" nur auf eine Gesamt-Reichweite von 0,58 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb mit 6,1 Prozent ebenso deutlich unterm Soll wie bei den 14- bis 59-Jährigen, wo es für 5,1 Prozent reichte.

Sat.1 schickte die "DC League of Super-Pets" ins Rennen und musste sich sogar mit insgesamt nur rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Film auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 4,4 Prozent erreicht. Vox erzielte mit dem Bond-Klassiker "Goldfinger" zwar eine insgesamt höhere Reichweite von 710.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb mit 5,0 Prozent trotzdem mau, 5,4 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Auf einen Film setzte auch RTLzwei und kann mit den 4,1 Prozent Marktanteil (14-49) für "Wenn Liebe so einfach wäre" immerhin recht zufrieden sein.

Bei Kabel Eins stand der Samstag ganztägig im Zeichen von US-Serien - und vor allem mit Blick auf den Vorabend lief das sogar ziemlich gut. "Hawaii Five-0" pendelte zwischen 16:42 Uhr und 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe zwischen 5,2 und 7,4 Prozent Marktanteil - und bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 4,9 bis 6,8 Prozent nicht viel schlechter aus. In der Primetime hatten es "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" dann deutlich schwerer. Doch während es bei den 14- bis 49-Jährigen mit Werten zwischen 2,2 und 2,9 Prozent richtig schlecht aussah, hellt sich das Bild schon merklich auf, wenn man den Blick auf die Altersgruppe 14-59 erweitert. Dort reichte es um 20:15 Uhr für immerhin 3,8 Prozent, nach 23:15 Uhr ging's sogar auf 4,6 Prozent Marktanteil nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;