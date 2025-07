Nachdem die Maus-Figur in der Kölner Innenstadt in der Nacht zu Samstag in Brand gesetzt wurde (DWDL.de berichtete), gibt's nun zumindest mit Blick auf die Quoten gute Nachrichten für alle Fans der Maus: Mit durchschnittlich 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die "Sendung mit der Maus" am Sonntagvormittag im Ersten einen Spitzen-Marktanteil von 21,3 Prozent in dieser Altersgruppe. Das war der beste Wert seit fast einem halben Jahr. Insgesamt schalteten 880.000 Personen ein, die 14,8 Prozent entsprachen. Weitere 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich zudem später für die Ausstrahlung im Kika.

Die Open-Air-Show "Immer wieder sonntags" tat sich im Ersten hingegen beim jungen Publikum schwer - mehr als ein Marktanteil von 4,3 Prozent war für Moderator Stefan Mross und seine Gäste nicht drin. Die Gesamtwerte können sich aber trotzdem sehen lassen, denn 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf 16,2 Prozent. An den "ZDF-Fernsehgarten" kam Mross aber nicht heran: Die denkwürdige Mallorca-Ausgabe wollten ab 11:57 Uhr im Schnitt 1,89 Millionen Menschen sehen, die den Marktanteil auf 18,8 Prozent trieben. Zudem überzeugte die Live-Show auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,2 Prozent.

Gute Quoten gab's im ZDF außerdem anschließend noch für das doppelte "Duell der Gartenprofis": Während die reguläre Folge mit 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 16,6 Prozent kam, lief es für den Ableger "Duell der Gartenprofis - Mein grünes Paradies" danach fast genauso gut. Durchschnittlich 1,76 Millionen Personen sahen die Dokusoap und hielten den Marktanteil beim Gesamtpublikum noch bei sehr guten 15,3 Prozent.

Zufrieden kann man aber auch bei Sat.1 sein, wo das "Frühstücksfernsehen" am Wochenende durchweg gut performte. Nachdem die Samstagsausgabe bereits auf 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gekommen war, erreichte die Live-Sendung am Sonntag sogar 11,7 Prozent - besser lief es zuletzt Ende März. Insgesamt markierte das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" mit durchschnittlich 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gar einen neuen Allzeit-Bestwert, hier lag der Marktanteil bei 8,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;