Für gewöhnlich sind es Satireshows wie die "heute-show", die das Ranking mit dem größten Reichweiten-Nachschlag durch zeitversetzte Nutzung anführen. In der Woche vom 14. bis 20. Juli ist das allerdings anders - was daran liegt, dass das ZDF wegen der Fußball-EM-Konkurrenz ausnahmsweise auf seine Shows am späten Freitagabend verzichtete. Das führt zu einem ungewöhnlichen Sieger im Ranking: Markus Lanz. Seine ZDF-Talkshow setzte sich mit einem nachträglichen Plus von 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an die Spitze.

Die Ausgabe war freilich eine besondere: Es handelt sich um jene, in der sich die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf den Fragen des Moderators stellte - nur wenige Tage nach der kurzfristig abgesagten Wahl der neuen Verfassungsrichter. Bemerkenswert: Während der Gesamt-Marktanteil um 1,5 Prozentpunkte auf 17,3 Prozent anzog, fiel das Plus bei den 14- bis 49-Jährigen noch höher aus. Dort steigerte sich die "Markus Lanz"-Ausgabe durch zeitversetzte Nutzung noch um 3,6 Prozent auf starke 18,6 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Markus Lanz 15.07.

23:05 1,64

(+0,23) 17,3%

(+1,5%p.) 0,35

(+0,09) 18,6%

(+3,6%p.) sportstudio live-UEFA FR-EM 2025: Frankreich-Deutschl. 19.07.

21:01 10,92

(+0,22) 51,7%

(-0,5%p.) 2,70

(+0,08) 58,6%

(-1,0%p.) Detective Grace - Dich will ich töten 20.07.

22:13 2,15

(+0,22) 14,9%

(+1,0%p.) 0,14

(+0,02) 5,1%

(+0,4%p.) Die Anstalt 15.07.

22:14 2,07

(+0,18) 13,4%

(+0,8%p.) 0,34

(+0,05) 11,6%

(+1,6%p.) Villa der Versuchung 14.07.

20:14 1,05

(+0,15) 5,0%

(+0,6%p.) 0,43

(+0,07) 10,7%

(+1,4%p.) Visions - Tödliches Verlangen 14.07.

22:16 1,51

(+0,15) 11,4%

(+0,7%p.) 0,14

(+0,02) 5,4%

(+0,6%p.) sportstudio live-UEFA FR-EM 2025: Moderation 19.07.

20:50 8,42

(+0,14) 48,5%

(-0,4%p.) 2,05

(+0,05) 53,1%

(-0,5%p.) heute journal / Wetter 19.07.

21:52 9,44

(+0,14) 43,4%

(-0,5%p.) 2,21

(+0,06) 50,8%

(-0,4%p.) Markus Lanz 16.07.

23:21 1,75

(+0,13) 20,0%

(+0,7%p.) 0,29

(+0,06) 15,5%

(+2,5%p.) Inspector Barnaby 14.07.

21:48 1,63

(+0,12) 9,5%

(+0,4%p.) 0,15

(+0,04) 4,6%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.07.-20.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Geht es nach Marktanteilen beim jungen Publikum, dann führt Lanz das Ranking übrigens sogar doppelt an: Auch die Ausgabe vom 16. Juli schaffte noch ein kräftiges Plus von 2,5 Prozentpunkten, sodass hier unterm Strich ein Marktanteil von 15,5 Prozent erzielt wurde. Mit insgesamt 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte diese Ausgabe zudem sogar noch eine etwas höhere Reichweite als der Talk mit Brosius-Gersdorf. Auf satte 20,0 Prozent Marktanteil steigerte sich diese "Markus Lanz"-Sendung in der Endabrechnung.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Markus Lanz 15.07.

23:05 1,64

(+0,23) 17,3%

(+1,5%p.) 0,35

(+0,09) 18,6%

(+3,6%p.) Markus Lanz 16.07.

23:21 1,75

(+0,13) 20,0%

(+0,7%p.) 0,29

(+0,06) 15,5%

(+2,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 18.07.

19:35 1,42

(+0,09) 8,4%

(+0,4%p.) 0,38

(+0,07) 14,3%

(+2,1%p.) Berlin direkt - Sommerinterview 20.07.

19:10 1,99

(+0,06) 11,9%

(+0,3%p.) 0,21

(+0,06) 8,0%

(+1,9%p.) AGATHA CHRISTIE'S POIROT 20.07.

23:15 0,24

(+0,05) 3,0%

(+0,6%p.) 0,03

(+0,03) 2,0%

(+1,8%p.) Dragon Ball Super 16.07.

18:03 0,06

(+0,03) 0,5%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 3,1%

(+1,7%p.) Die Anstalt 15.07.

22:14 2,07

(+0,18) 13,4%

(+0,8%p.) 0,34

(+0,05) 11,6%

(+1,6%p.) Villa der Versuchung 14.07.

20:14 1,05

(+0,15) 5,0%

(+0,6%p.) 0,43

(+0,07) 10,7%

(+1,4%p.) Berlin - Tag & Nacht 18.07.

19:03 0,24

(+0,04) 1,5%

(+0,3%p.) 0,13

(+0,04) 5,3%

(+1,4%p.) Die Spreewaldklinik 14.07.

18:59 0,53

(+0,10) 3,2%

(+0,5%p.) 0,07

(+0,03) 3,0%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.07.-20.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Unser Ranking zeigt indes diesmal aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich war es dann doch eine Satireshow, die die höchsten Reichweiten-Nachschläge verbuchte. Um 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verbesserte sich nämlich "extra 3", das noch dazu bei den 14- bis 49-Jährigen einen um 5,8 Prozentpunkte höheren Marktanteil erzielte als ursprünglich ausgewiesen. Dass die ARD-Show nicht im Ranking auftaucht, hat einen Grund: Für gewöhnlich betrachten wir nämlich nur die in der Primetime ausgestrahlten Sendungen. Weil "extra 3" jedoch ausnahmsweise erst nach Mitternacht lief, fehlt das Format in der Liste.

Einziges Privatsender-Format in den Top 10 der Gesamt-Reichweite ist übrigens die "Villa der Versuchung". Nachdem sich die Realityshow zuletzt schon beachtlich schlug, gab's auch diesmal ein nachträgliches Plus von 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, sodass erneut die Millionen-Marke geknackt wurde. In der Zielgruppe zog der Marktanteil noch um 1,4 Prozentpunkte auf sehr gute 10,7 Prozent an. Und auch die Fußball-EM der Frauen wurde offensichtlich zeitversetzt geschaut: Das vom ZDF übertragene Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland steigerte sich noch auf 10,92 Millionen Fans. Dass die Marktanteile nachträglich etwas nach unten korrigiert wurden, wird man in Mainz sicher gut verschmerzen können.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;