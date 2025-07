am 30.07.2025 - 09:07 Uhr

Die drei meistgesehenen Sendungen des Dienstags waren Nachrichtenformate. Die "Tagesschau" erreichte 4,17 Millionen Menschen und damit so viele wie keine andere Sendung am Dienstag, auf den Plätzen zwei und drei folgten "heute" und "heute journal" mit 3,45 und 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Hinzu kommt: Bei RTL war "RTL Aktuell" angesichts einer Reichweite in Höhe von 2,57 Millionen das reichweitenstärkste Programm des Tages - beim Privatsender ist das ein durchaus übliches Bild.

Auf Platz vier im Gesamtranking schafften es die "Rosenheim-Cops", die am Vorabend des ZDF 3,03 Millionen Menschen unterhielten, damit brachte es die Serie auf 15,5 Prozent Marktanteil. Eine weitere Wiederholung erreichte bereits wenige Stunden zuvor 23,9 Prozent, hier lag die Reichweite bei 2,03 Millionen.

Zur eigentlichen Primetime-Sendezeit um 20:15 Uhr waren am Dienstag eine Reihe von Sendern vergleichsweise schwach unterwegs, dazu gehörten auch Das Erste und das ZDF. Im Ersten erreichte eine Wiederholung von "Tierärztin Dr. Mertens" nur 2,55 Millionen Personen, eine alte Folge von "In aller Freundschaft" kam danach sogar nur auf 2,08 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 12,1 und 9,8 Prozent.

Für das ZDF lief es etwas besser: "ZDFroyal: Plötzlich Majestät - Liebe und Geheimnis" erreichte zu Beginn der Primetime ebenfalls 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, eine weitere Folge der Reihe steigerte sich danach aber noch auf 2,81 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 12,1 und 13,2 Prozent. Damit war das ZDF der erfolgreichste Sender zu dieser Uhrzeit. Gleiches gilt übrigens auch beim jungen Publikum: Die zwei Folgen von "ZDFroyal" holten bei den 14- bis 49-Jährigen 7,7 und 9,2 Prozent. Weil sich das "heute journal" danach noch auf 14,1 Prozent steigerte, lag auch eine "37 Grad"-Doku am späten Abend noch bei guten 9,5 Prozent.

Gute und schlechte Nachrichten gleichermaßen gab es für das ZDF in der Sparte: ZDFneo unterhielt mit "Ghostbusters II" 370.000 Menschen, beim jungen Publikum reichte das zu starken 4,5 Prozent Marktanteil. Dem thematisch passenden Neustart "Rembetis – Die Geisterjäger" hat das aber nicht geholfen, die zwei Folgen erreichten 130.000 und 90.000 Zuschauende, beim jungen Publikum wurden 1,5 und 0,7 Prozent Marktanteil gemessen. Insgesamt lagen die Werte noch darunter.

Einen seltenen Erfolg hat derweil das SWR Fernsehen eingefahren: Mit der Reportage "Was kostet: Urlaub auf Sylt?" erreichte man ab 21 Uhr durchschnittlich 160.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer und schaffte so den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages, der Marktanteil lag bei sehr guten 5,0 Prozent. Insgesamt sahen 760.000 Personen zu. Der "Marktcheck" kam zuvor noch auf 570.000 Zuschauende sowie 2,7 (insgesamt) und 3,9 Prozent Marktanteil (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;