19 Staffeln lang hat Mark Harmon bei "Navy CIS" die Figur des Special Agent Leroy Jethro Gibbs verkörpert. In der neuen Serie "Navy CIS: Origins" geht es nun darum, wie der junge Gibbs, gespielt von Austin Stowell, in den 90ern frisch zum Team hinzustößt. In Sat.1 ist das Prequel nun mit soliden Quoten gestartet. Zwei Folgen erreichten am Dienstag 1,09 und 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 7,6 und 6,8 Prozent.

"Navy CIS: Origins" lag damit zumindest beim Auftakt über dem Senderschnitt von Sat.1, allerdings war die Konkurrenz am Dienstag auch denkbar schwach. Im weiteren Verlauf des Abends hat Sat.1 dann übrigens noch Probleme bekommen: "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" landeten nur noch bei jeweils 4,7 Prozent.

Am Ende erzielte Sat.1 aber einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent und lag so auch deutlich vor ProSieben, das sich mit lediglich 4,5 Prozent zufrieden geben musste. Das ist auch auf eine schlechte Primetime zurückzuführen: Mit dem Film "After Forever" unterhielt ProSieben 270.000 Personen, beim jungen Publikum reichte das nur zu 2,8 Prozent. "Escape Room" steigerte sich später auf 4,7 Prozent.

Reichweitenstärkster Privatsender in der Primetime war RTL: Eine alte Folge der "Dünentod"-Reihe erreichte 2,43 Millionen Menschen, davon waren aber nur 220.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Während man insgesamt also auf durchaus ansehnliche 11,7 Prozent Marktanteil kam, waren beim jungen Publikum nur 7,0 Prozent drin. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf diese Zielgruppe blickt man in Köln mittlerweile vorrangig, wurden 9,7 Prozent gemessen.

Recht zufrieden sein kann man in Grünwald: RTLzwei erreichte mit zwei neuen Ausgaben von "Hartz Rot Gold" 5,5 und 4,8 Prozent Marktanteil. Damit lag man gar nicht so weit entfernt von Vox, wo die Wiederholung von "Sing meinen Schlager" auf 5,9 Prozent kam. Für RTLzwei reichte es trotzdem nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,9 Prozent. Damit lag man nur hauchdünn vor DMAX (3,8 Prozent), den am Dienstag stärksten Spartensender. Beim Männersender holte "Der Germinator" in der Primetime sehr gute 4,5 Prozent, später lag "Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd" noch bei bis zu 8,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;