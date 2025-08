Der Blick auf die Quoten der Frühschiene dürfte den Verantwortlichen bei RTL inzwischen zunehmend Freude bereiten. Die Magazine verzeichnen nämlich nun schon seit einiger Zeit steigende Quoten - was sich zunehmend auch in neuen Bestwerten niederschlägt. So wie am Freitag: Diesmal war es "Punkt 7", das in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Rekord aufstellte. Mit 130.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die Sendung herausragende 23,6 Prozent Marktanteil und stellte damit ihren erst vor weniger als zwei Wochen eingefahrenen Höchstwert noch einmal in den Schatten. Insgesamt schalteten im Schnitt 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um "Punkt 7" zu sehen.

Erfolgreich waren aber auch die beiden weiteren Magazin-Stunden: So erreichte "Punkt 6" bereits 19,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Punkt 8" immerhin noch 12,4 Prozent schaffte. Sat.1 zeigte sich mit seinem "Frühstücksfernsehen" gleichwohl unbeeindruckt und erzielte zwischen 5:30 Uhr und 10:00 Uhr hervorragende 17,4 prozent Marktanteil.

Unterdessen kam auch die meistgesehene RTL-Sendung des Tages aus dem Informationsbereich: "RTL aktuell" zählte um 18:45 Uhr im Schnitt 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichten die Nachrichten starke 19,8 Prozent Marktanteil. Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann lief's mit 19,7 Prozent ähnlich gut. "Alles was zählt" konnte diesen Rückenwind hingegen nicht für sich nutzen und fiel danach in beiden Altersgruppen in den einstelligen Bereich. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" machte seine Sache schließlich mit 12,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe ein ganzes Stück besser.

In der Primetime wiederum blieb RTL zunächst blass. Gegen die 2. Bundesliga erreichte eine Wiederholung von "Take Me Out XXL" gerade einmal 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent in der Zielgruppe war der Sender dennoch der größte Fußball-Verfolger. Am späten Abend sorgte zudem Chris Tall für einen kleinen Aufschwung: Sein Bühnenprogramm "Schönheit braucht Platz" steigerte den RTL-Marktanteil noch auf gute 10,5 Prozent und hatte damit zugleich einen kleinen Anteil daran, dass der Kölner Sender trotz der Unterlegenheit um 20:15 Uhr die Tagesmarktführerschaft einfuhr: Mit 9,5 Prozent lag RTL am Freitag letztlich knapp vor Sat.1, das 9,1 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;