Am Donnerstagabend spielte Kabel Eins mit "Achtung Abzocke" noch vorne mit, doch schon einen Tag später war von diesem Quoten-Glanz nichts mehr zu spüren. Vor allem zu Beginn des Abends tat sich der Wiederholungsreigen von "Criminal Minds: Evolution", der seit dieser Woche die bislang auf diesem Sendeplatz gezeigten "NCIS"-Aufgüsse ablöst, ziemlich schwer. Schon insgesamt sah es mit nur 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 1,3 Prozent nicht gerade berauschend aus. In der Zielgruppe aber lag der Marktanteil der US-Serie um 20:15 Uhr bei lediglich 0,8 Prozent.

Kabel Eins fiel damit hinter zahlreiche kleinere Sender zurück, allen voran RTL Super, wo der Spielfilm "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" mit 4,4 Prozent Marktanteil regelrecht aufdrehte. Bemerkenswert: RTL Super spielte damit zugleich auf Augenhöhe mit ProSieben, das sich am Freitagabend mit dem Spielfilm "Justice League" ziemlich schwer tat und nicht über 4,5 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Später am Abend blieb zudem die Wiederholung von "Spider-Man: No Way Home" mit 6,4 Prozent blass.

Neben RTL Super hatte auch der Disney Channel einen guten Abend: Dort überzeugte der Zeichentrickklassiker "Arielle, die Meerjungfrau" mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe. Der Disney Channel landete damit nur knapp hinter RTLzwei, das wiederum mit "Hercules" auf 3,8 Prozent Marktanteil kam. "Wer ist Hanna?" bewegte sich anschließend mit 3,9 Prozent auf ähnlichem Niveau. Für Kabel Eins ging's dagegen nur langsam nach oben - selbst um 22:23 Uhr erreichte "Criminal Minds: Evolution" noch immer nur 2,0 Prozent Marktanteil. Erst nach 23 Uhr näherte sich die Serie mit 3,6 Prozent dem Senderschnitt an.

Ungleich besser verlief der Abend für Vox: Dort erreichte die Auswanderer-Dokusoap "Goodbye Deutschland" um 20:15 Uhr immerhin 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe.

