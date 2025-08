Seit einigen Wochen befindet sich der "Tatort" nun schon in der Sommerpause, doch mit den Quoten vom Sonntagabend kann man im Ersten freilich trotzdem zufrieden sein. An diesem Wochenende fuhr nun sogar eine 15 Jahre alte Folge der Krimireihe die Marktführerschaft um 20:15 Uhr ein: Durchschnittlich 5,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sahen "Weil sie böse sind" - jene Folge, in der einst Matthias Schweighöfer mitwirkte. Der Marktanteil lag bei starken 21,7 Prozent. Nur die "Tagesschau", die zuvor alleine im Ersten von 5,71 Millionen gesehen wurde, war am Sonntag noch gefragter.

Sehr gut lief es für den "Tatort" aber auch beim jungen Publikum: Mit 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte der Film einen Marktanteil von 15,8 Prozent. Die anschließende Krimireihe "Maria Wern, Kripo Gotland" konnte diesen Rückenwind jedoch nicht für sich nutzen und fiel auf 5,8 Prozent in dieser Altersgruppe zurück. Insgesamt blieben 2,25 Millionen dran. Im ZDF wiederum steigerte sich das "heute-journal" um 21:45 Uhr auf 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem eine "Frühling"-Wiederholung zuvor von 3,56 Millionen gesehen wurde.

Zugleich ging das ZDF am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 13,1 Prozent als Marktführer beim Gesamtpublikum hervor, was auf konstant zweistellige Marktanteile im Tagesprogramm zurückzuführen ist. Auch ohne den "Fernsehgarten" wusste der Sender nämlich zu überzeugen: Der letzte Tag der Finals lockten dabei schon am Vormittag mehr als eine Million Menschen vor den Fernseher. So erreichte die Übertragung des Triathlons bereits 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, später ließ das Turnen die Reichweite auf 1,39 Millionen ansteigen. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 14,9 Prozent.

Die höchste Reichweite fuhr das ZDF nach 16 Uhr mit der Leichathletik ein, deren Wettbewerbe im Schnitt 2,05 Millionen Fans verfolgten. Das entsprach einem Marktanteil von 15,1 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehr gute 12,1 Prozent erzielt wurde. Beim anschließenden 3x3-Basketball lag der Marktanteil bei den Jüngeren sogar bei 13,8 Prozent. Starke Quoten zudem für die "heute"-Nachrichten, die um 19 Uhr mit 15,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugten, während 3,43 Millionen Personen insgesamt für 19,1 Prozent sorgten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;