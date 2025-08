Am 24. Juli ist "Inas Nacht" im Ersten in eine neue Staffel gestartet, es ist bereits der 21. Durchlauf der Late-Night-Show. Einen Tag später hat der Sender noch ein Porträt über die Moderatorin zu ihrem 60. Geburtstag gesendet. Beide Sendungen schafften es nun in das Ranking der größten Gewinner durch die endgültige Gewichtung der Quoten. Während "Inas Nacht" um 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zulegen konnte, waren beim Porträt sogar noch 280.000 zusätzliche Personen mit dabei. "Ina Müller - laut und leise" steigerte die eigene Reichweite damit noch auf mehr als 2 Millionen.

Für Ina Müller und Das Erste sind das schöne Erfolge. Nur einmal in der Vergangenheit erreichte "Inas Nacht" im Ranking einen höheren Nachschlag, das war im vergangenen Sommer. Mit 1,6 Prozentpunkten Aufschlag war die Ausgabe vom 24. Juli 2025 die Sendung, die ihren Marktanteil in der Woche am meisten steigern konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es immerhin um 0,9 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent nach oben. Das Ina-Müller-Porträt steigerte sich um 1,0 bzw. 1,4 Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Das Quiz 25.07.

22:33 2,58

(+0,41) 15,7%

(+1,4%p.) 0,58

(+0,16) 18,9%

(+3,4%p.) Fußball-EM Frauen: Deutschland - Spanien 23.07.

20:59 14,57

(+0,31) 57,0%

(-0,6%p.) 4,38

(+0,16) 68,2%

(-0,3%p.) Ina Müller - laut und leise 25.07.

22:21 2,08

(+0,28) 13,0%

(+1,0%p.) 0,21

(+0,06) 7,2%

(+1,4%p.) Tagesthemen 23.07.

21:48 13,52

(+0,25) 49,7%

(-0,7%p.) 4,03

(+0,12) 61,7%

(0,0%p.) Inas Nacht 24.07.

22:52 1,45

(+0,24) 12,4%

(+1,6%p.) 0,22

(+0,03) 11,1%

(+0,9%p.) Detective Grace - Dein Tod wird kommen 27.07.

22:12 1,91

(+0,22) 12,9%

(+1,0%p.) 0,15

(+0,03) 5,3%

(+0,7%p.) Waldgericht - Ein Schwarzwaldkrimi 23.07.

21:43 2,60

(+0,21) 10,1%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,02) 1,7%

(+0,2%p.) Im Taxi mit Madeleine 21.07.

20:15 3,92

(+0,21) 16,4%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,02) 7,5%

(+0,2%p.) Lost in Fuseta - Spur der Schatten 26.07.

21:43 2,74

(+0,17) 15,4%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,00) 3,9%

(0,0%p.) Tatort: Katz und Maus 27.07.

20:16 4,94

(+0,16) 19,2%

(+0,2%p.) 0,52

(+0,02) 9,9%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.07.-27.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den größten Nachschlag erzielte in der Woche vom 21. bis 27. Juli derweil das "heute-show"-Quiz, das am 25. Juli erstmals ausgestrahlt wurde. Ähnlich wie bei anderen Ablegern der Reihe war auch hier die zeitversetzte Nutzung sehr hoch: 410.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer trieben die Gesamtreichweite auf 2,58 Millionen nach oben. Beim Gesamtpublikum ging es für die Show um 1,4 Prozentpunkte nach oben, bei den Jüngeren war sogar ein Plus in Höhe von 3,4 Prozent drin - keine andere Sendung schaffte bei den 14- bis 49-Jährigen mehr. Auch "Till Tonight" zeigte zeitversetzt wieder eine starke Leistung, beim jungen Publikum kletterte die Folge in der Woche noch um 2,7 Prozentpunkte nach oben.

Ansonsten weist die AGF auch für das Aus der deutschen DFB-Elf bei der Frauen-Fußball-EM noch einen hohen Nachschlag aus. Hier dürften die 310.000 zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauer beim Spiel gegen Spanien aber eher nicht über zeitversetzte Nutzung hinzugekommen sein, sondern über die Livestreams, die ebenfalls mit in das Ranking einfließen. Die Marktanteile sanken infolge der endgültigen Gewichtung der Quoten leicht, bewegen sich aber noch immer weit über der 50-Prozent-Marke.

Größte Zugewinne* bei Gesamtmarktanteil

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Inas Nacht 24.07.

22:52 1,45

(+0,24) 12,4%

(+1,6%p.) 0,22

(+0,03) 11,1%

(+0,9%p.) heute-show extra - Das Quiz 25.07.

22:33 2,58

(+0,41) 15,7%

(+1,4%p.) 0,58

(+0,16) 18,9%

(+3,4%p.) Detective Grace - Dein Tod wird kommen 27.07.

22:12 1,91

(+0,22) 12,9%

(+1,0%p.) 0,15

(+0,03) 5,3%

(+0,7%p.) Ina Müller - laut und leise 25.07.

22:21 2,08

(+0,28) 13,0%

(+1,0%p.) 0,21

(+0,06) 7,2%

(+1,4%p.) Till Tonight 25.07.

23:04 1,25

(+0,16) 9,3%

(+0,7%p.) 0,41

(+0,10) 15,9%

(+2,7%p.) Tagesschau 26.07.

19:59 4,14

(+0,15) 24,0%

(+0,6%p.) 0,51

(+0,08) 19,8%

(+2,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.07.

19:37 1,52

(+0,11) 8,7%

(+0,5%p.) 0,44

(+0,07) 16,0%

(+1,8%p.) Die Spreewaldklinik 23.07.

18:58 0,52

(+0,09) 3,2%

(+0,5%p.) 0,04

(+0,01) 2,0%

(+0,3%p.) Waldgericht - Ein Schwarzwaldkrimi 23.07.

21:43 2,60

(+0,21) 10,1%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,02) 1,7%

(+0,2%p.) Alles was zählt 25.07.

19:06 1,34

(+0,11) 8,7%

(+0,5%p.) 0,30

(+0,07) 14,2%

(+2,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.07.-27.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das erfolgreichste Format aus dem Privatfernsehen, das nach 20:15 Uhr am meisten zugelegt hat, war "Beauty & The Nerd" bei ProSieben, das sich um 1,7 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe steigern konnte. "Villa der Versuchung" legte nachträglich noch um einen Prozentpunkt zu. Bei den "Bachelors" gab es keine Veränderung, das Format steht auch nach der endgültigen Gewichtung der Quoten bei enttäuschenden 4,2 Prozent, insgesamt weist die AGF hier mittlerweile eine Reichweite in Höhe von 710.000 (+50.000) aus.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Das Quiz 25.07.

22:33 2,58

(+0,41) 15,7%

(+1,4%p.) 0,58

(+0,16) 18,9%

(+3,4%p.) Till Tonight 25.07.

23:04 1,25

(+0,16) 9,3%

(+0,7%p.) 0,41

(+0,10) 15,9%

(+2,7%p.) Alles was zählt 25.07.

19:06 1,34

(+0,11) 8,7%

(+0,5%p.) 0,30

(+0,07) 14,2%

(+2,4%p.) Tagesschau 26.07.

19:59 4,14

(+0,15) 24,0%

(+0,6%p.) 0,51

(+0,08) 19,8%

(+2,2%p.) Bluey 22.07.

18:01 0,11

(+0,05) 0,9%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,04) 3,5%

(+2,1%p.) Markus Lanz 24.07.

23:19 1,40

(+0,12) 15,9%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,05) 15,6%

(+1,8%p.) Spiegel TV 21.07.

23:25 0,65

(+0,06) 6,4%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,05) 13,4%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.07.

19:37 1,52

(+0,11) 8,7%

(+0,5%p.) 0,44

(+0,07) 16,0%

(+1,8%p.) Beauty & The Nerd 24.07.

20:14 0,65

(+0,10) 3,4%

(+0,4%p.) 0,32

(+0,07) 9,6%

(+1,7%p.) Gefragt - Gejagt 24.07.

18:00 2,03

(+0,06) 16,2%

(+0,2%p.) 0,21

(+0,04) 12,6%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.07.-27.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;