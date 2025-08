Nach zwei Wochen mit desaströsen Quoten hatte ProSieben zuletzt schon angekündigt, die einst gut laufende US-Serie "Grey’s Anatomy" in den späten Abend schieben zu wollen (DWDL.de berichtete). An diesem Montag hat die Serie ProSieben nun ein letztes Mal die Primetime verhagelt und damit die Notwendigkeit der Entscheidung unterstrichen. Die drei gezeigten Folgen erzielten zweimal 3,1 und einmal 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt sahen deutlich weniger als eine halbe Million Menschen zu.

Am späten Abend ging dann noch die zweite Staffel von "Based on a True Story - Sprich oder stirb!" on Air. Die Serie lief beim Sender einst ebenfalls zur besten Sendezeit, aufgrund schlechter Quoten hat ProSieben hier aber direkt einen späten Sendeplatz gewählt. Die zwei ausgestrahlten Episoden erreichten 1,8 und 2,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Im Gegensatz dazu präsentierte sich "Galileo" am Vorabend in bestechender Form: Mit 13,1 Prozent Marktanteil wurde ein neuer Jahresbestwert nur knapp verfehlt. Überhaupt lag ProSieben zwischen 15:13 und 20:15 Uhr bei zweistelligen Werten.

In der Primetime ist ProSieben jedoch das Schlusslicht der acht großen Vollprogramme gewesen, man musste sich auch Nitro geschlagen geben. Beim Spartensender schalteten 610.000 Menschen den Film "Police Academy: Dümmer als die Polizei erlaubt" ein, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 5,6 Prozent. "Police Academy 2" steigerte sich danach auf 6,1 Prozent und die Wiederholung des ersten Streifens kam ab kurz vor Mitternacht sogar auf 9,5 Prozent.

Sehr erfolgreich verlief der Abend auch für Vox: Zwei Ausgaben von "Goodbye Deutschland" unterhielten rund 800.000 Menschen, die Marktanteile lagen bei jeweils 8,8 Prozent. Kabel Eins kam mit "Die Tribute von Panem - Catching Fire" auf 6,9 Prozent, hier sahen 570.000 Menschen zu. Bei RTLzwei musste das Camping-Format "Bella Italia" nach dem starken Wert in der Vorwoche jetzt wieder Federn lassen: Mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern waren noch 4,8 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;