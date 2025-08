Kein reguläres Primetime-Programm um 20:15 Uhr hat am Dienstag die Marke von mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern übersprungen. Am erfolgreichsten lief es noch für das ZDF: "ZDFroyal: Royal Family - Englands königliche Geschwister" unterhielt 2,52 Millionen Menschen, das sorgte für überschaubare 11,8 Prozent Marktanteil. Dicht dahinter: Eine "Dünentod"-Wiederholung, die RTL 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,8 Prozent bescherte.

Im Anschluss an die Royal-Doku zeigte das ZDF den Film "Frontal: Fake-Honig: Die süße Illusion" und erreichte damit 2,41 Millionen Personen und 11,3 Prozent. Bemerkenswert ist allerdings die Tatsache, wie beliebt die "Frontal"-Doku beim jungen Publikum war. 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das waren 200.000 mehr als bei der zuvor gezeigten Royal-Doku. "Frontal" konnte so den Marktanteil beim jungen Publikum von 7,9 auf 13,1 Prozent steigern. Keine andere Sendung hatte nach 20:15 Uhr mehr junge Zuschauende als der Film über den Fake-Honig. "Dünentod" lag bei nur 6,3 Prozent.

Meistgesehene ZDF-Sendung am Dienstag war das "heute-journal", das es auf 3,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Auch die "Rosenheim-Cops" schafften am Vorabend den Sprung über die 3-Millionen-Marke. Während das Nachrichtenmagazin beim jungen Publikum ebenfalls sehr gute 13,5 Prozent holte, lag auch der Gesamt-Marktanteil bei zufriedenstellenden 16,0 Prozent. Später am Abend lag auch die Doku "37 Grad: Euer Schmutz ist unser Job" bei guten 12,0 (gesamt) und 12,3 Prozent Marktanteil (14-49).

Dass der Dienstagabend eher reichweitenschwach war, unterstreicht auch die Performance des Ersten. Dort zeigte man nur Wiederholungen seiner Serien und so blieb "Tierärztin Dr. Mertens" bei einer Reichweite in Höhe von 2,31 Millionen hängen, "In aller Freundschaft" brachte es auf 2,07 Millionen. Mit Marktanteilen in Höhe von 10,8 und 9,8 Prozent kann man nicht wirklich zufrieden sein, mit mehr konnte man aber auch nicht rechnen. So lag man zur besten Sendezeit jedenfalls nicht nur hinter dem ZDF, sondern auch hinter RTL. Am Ende musste sich Das Erste sogar mit einem einstelligen Tagesmarktanteil (9,6 Prozent) begnügen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;