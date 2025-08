Das ZDF hat am Dienstag mit einem Mix aus Dokus und News den Primetime-Sieg eingefahren - und das sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum (DWDL.de berichtete). Erster Verfolger der Mainzer beim jungen Publikum war etwas überraschend Kabel Eins: Mit dem Film "Honest Thief" unterhielt man 250.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist eigentlich keine besonders starke Reichweite, doch an einem zuschauerarmen Tag reichte das für ziemlich ansehnliche 7,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen eine Million Menschen zu.

Richtig gut lief es auch für Nitro, das sich noch vor Sat.1 und ProSieben schob. Mit "Police Academy 4" erreichte man ab 22 Uhr durchschnittlich 210.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 8,2 Prozent Marktanteil. Damit lag man auf einem Niveau mit der "Dünentod"-Wiederholung bei RTL, die es auf exakt die gleiche Reichweite brachte, aber nur 6,3 Prozent holte - das liegt an der unterschiedlichen Sendezeit. Insgesamt waren bei Nitro 560.000 Menschen mit dabei, während die Krimi-Wiederholung bei RTL rund zweieinhalb Millionen Zuschauende verzeichnete.

Gestartet war Nitro in die Primetime noch mit "Police Academy 3", auch der Streifen war angesichts von 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,7 Prozent schon ein Erfolg. Am späten Abend landete "Police Academy 2" dann sogar noch bei ganz starken 11 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt war der Spartensender Marktführer im deutschen Fernsehen beim jungen Publikum.

Am Ende erzielte Nitro einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent. Damit war man nicht nur der erfolgreichste Sender in der Sparte, Nitro lag auch vor RTLzwei, das sich mit 3,4 Prozent begnügen musste. Zwei Ausgaben von "Hartz Rot Gold Folge" erreichten ab 20:15 Uhr 5,2 und 5,1 Prozent, in der Daytime lag RTLzwei aber teilweise nicht einmal bei 1,0 Prozent.

Extrem schwach war auch erneut ProSieben unterwegs: Den Film "After Love" sahen insgesamt lediglich 310.000 Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag dementsprechend bei 5,1 Prozent. Bei Vox erzielte eine Wiederholung von "Sing meinen Schlager" nur etwas bessere 5,4 Prozent, hier sahen aber immerhin 680.000 Menschen ab drei Jahren zu. An Zugkraft verloren hat derweil auch "Navy CIS: Origins". Nachdem die US-Serie zum Start vor einer Woche noch mehr als eine Million Menschen erreichte, kamen die zwei Folgen jetzt noch auf eine Reichweite von etwas mehr als 800.000. Die Marktanteile beim jungen Publikum betrugen 6,2 und 5,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;