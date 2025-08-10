Obwohl RTL den Samstagabend mit Zweitliga-Fußball das TV-Geschehen beim jungen Publikum klar dominierte: Blickt man auf den Tagesmarktanteil, dann steht es Unentschieden. Vox kam ebenso wie RTL auf einen Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Grund: Während RTL tagsüber etwa mit Gerichtsshows zwar gute Gesamt-Reichweiten erzielte, aber nur wenig Jüngere erreichte, kam Vox insbesondere in der klassischen Zielgruppe 14-49 am Samstag-Nachmittag und -Vorabend auf richtig starke Werte.

Zwischen 13:09 Uhr und 19:10 Uhr lag Vox durchweg bei zweistelligen Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe. Die erste "Shopping Queen"-Folge kurz nach 12 lag zwar noch bei 7,7 Prozent, die vier weiteren bewegten sich dann aber zwischen 10,0 und 10,9 Prozent. Bis zu 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren vor dem Fernseher mit dabei. In der erweiterten Zielgruppe ging es auf bis zu 6,7 Prozent Marktanteil nach oben.

Das eigentliche Highlight waren dann aber die Tier-Inhalte am Vorabend: Um 17 Uhr erzielte eine Wiederholung von "Der Hundeprofi - Rütters Team" herausragende 14,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Gesamt-Reichweite lag bei 470.000. Das Magazin "Hundkatzemaus" sahen sich ab 18 Uhr dann sogar 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 13,4 Prozent so hoch aus wie noch nie. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurde nun die Zweistelligkeit erreicht: Bei sehr guten 10,7 Prozent lag hier der Marktanteil. Als um 19:10 Uhr dann wieder "Rütters Team" ran durfte, reichte es immerhin noch für 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 6,7 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

Bei RTLzwei darf man unterdessen sehr zufrieden sein mit dem Verlauf der Primetime. Dort liefen die sonst unter der Woche beheimateten Sozialdokus nun auch mal am Samstagabend. "Armes Deutschland" kam da ab 20:15 Uhr auf starke 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Hartes Deutschland" danach sogar auf 7,3 Prozent. Und als nach Mitternacht nochmal "Armes Deutschland lief" kletterte der Zielgruppen-Marktanteil noch weiter auf 9,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;