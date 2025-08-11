24 Jahre nach dem "Schuh des Manitu" wagt sich Michael Bully Herbig an eine Neuauflage: Am Donnerstag kommt "Das Kanu des Manitu" in die Kinos. Nun hat man sich mit Blick aufs aktuell wieder hochsommerliche Wetter keine einfache Zeit für einen Kinostart ausgesucht. Die Quoten vom gestrigen Sonntag dürften den Verantwortlichen aber durchaus Hoffnung machen, auch fast ein Vierteljahrhundert später nochmal auf großes Interesse zu stoßen.

Denn als Sat.1 am Sonntagabend nochmal den "Schuh des Manitu" in der Extra-Large-Version wiederholte, schalteten 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Nun läuft der Film bei Sat.1 und ProSieben regelmäßig ein bis zwei Mal jährlich in der Primetime, so viele haben aber schon seit acht Jahren nicht mehr eingeschaltet. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf richtig starke 15,8 Prozent - hier muss man sogar bis 2011 zurückgehen, um einen stärkeren Primetime-Wert zu finden. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 13,3 Prozent.

In beiden Zielgruppen war der "Schuh" damit der stärkste "Tatort"-Verfolger. Der ARD-Krimi lag mit Marktanteilen von 19,9 Prozent (14-49) und 21,4 Prozent (14-59) aber trotzdem jeweils klar vorn, beim Gesamtpublikum dominierte der Krimi mit 5,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern das Geschehen ohnehin. Hier lag der Marktanteil sogar bei 24,8 Prozent. Das ZDF belegte mit "Frühling - Kleiner Engel, kleiner Teufel" Rang 2, war mit einer Gesamt-Reichweite von 3,05 Millionen aber schon deutlich abgeschlagen.

RTL bot als einer von wenigen Sendern zwar eine Erstausstrahlung am Sonntagabend auf, wurde dafür aber nicht belohnt. Für "Magic Mike's Last Dance" interessierten sich insgesamt nur 0,76 Millionen Personen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,9 Prozent, 5,9 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe 14-59. "Stern TV am Sonntag" lief im Vergleich aber etwas besser und kam auf Marktanteile von 9,4 Prozent (14-49) bzw. 8,6 Prozent (14-59). Selbst die Gesamt-Reichweite war mit 0,78 Millionen etwas höher als beim Film davor.

Nicht gut funktioniert hat der Plan von RTLzwei, sich mit zwei weiteren "Magic Mike"-Filmen am späteren Abend an die RTL-Ausstrahlung dranzuhängen - es war aber ohnehin nur mäßig geschickt, dass "Magic Mike XXL" schon 15 Minuten vor Ende des RTL-Films startete. Mehr als 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren jedenfalls nicht zu holen, ebenso wie für "Magic Mike" nach Mitternacht.

ProSieben fuhr mit dem Film "Infinite - Lebe unendlich" unterdessen zum Start in den Abend ziemlich gut und erzielte 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Während es sich hier um eine Wiederholung handelte, stand mit "Knock at the Cabin" um 22:23 Uhr auch noch eine Free-TV-Premiere auf dem Programm. Der Marktanteil fiel mit 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem niedriger aus. 490.000 Personen sahen insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;