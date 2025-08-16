Auch wenn insgesamt ein ARD-Film die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer hatte: Mit mehr als 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hat das ZDF am Freitagabend die Primetime in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen dominiert. Vor allem die Privatsender litten unter der starken Konkurrenz: "Top Dog Germany", das in der Vorwoche noch mit 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,4 Prozent Marktanteil gestartet war, gab jetzt auf 1,25 Millionen und 10,4 Prozent nach.

Die RTL-Hundeshow war beim jungen Publikum damit allerdings das erfolgreichste Primetime-Format nach dem DFB-Pokal. In Sat.1 holte die Spielshow "99 - Wer schlägt sie alle" nur 5,6 Prozent bei 180.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Nie erzielte das Format einen niedrigeren Marktanteil. Verloren gingen vor allem 14- bis 49-Jährige, insgesamt kam "99" nämlich auf eine Reichweite in Höhe von 900.000 - damit lief es sogar noch etwas besser als vor sieben Tagen.

Noch schlechter lief es am Freitag für ProSieben und Vox, die sich zur besten Sendezeit auf einem Niveau bewegten. Bei ProSieben unterhielt der Film "The Dark Knight" 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe entsprach das schlechten 5,0 Prozent Marktanteil. Bei Vox kam "Goodbye Deutschland" auf nur unwesentlich bessere 5,3 Prozent, die Auswanderer-Sendung wurde von 460.000 Menschen gesehen.

Die Tagesmarktführerschaft beim jungen Publikum ging letztlich dank der starken Primetime an das ZDF, das sich über 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen konnte. RTL landete mit einigem Abstand dahinter, die Kölner lagen bei 8,4 Prozent. Sat.1 lag trotz der schwachen Primetime immerhin bei 6,3 Prozent und profitierte davon, dass die Daytime einige Zeit lang halbwegs stabil lief. ProSieben und Vox mussten sich mit nur 5,8 und 5,6 Prozent begnügen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;