Sehr ernüchternder Abschluss der Camping-Saison bei Kabel Eins: Am Sonntag wollten nur noch rund 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die letzten beiden Folgen von "Yes, we camp!" sehen - das waren so wenige wie noch nie in der sechsjährigen Geschichte des Formats. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil somit nur noch bei rund eineinhalb Prozent.

Und auch der Blick aufs jüngere Publikum fällt nicht besser aus: Um 20:15 Uhr wurde bei den 14- bis 49-Jährigen mit 2,3 Prozent Marktanteil ebenfalls ein neues Allzeit-Tief erreicht - dass die zweite Folge etwas besser lief, ist angesichts von trotzdem sehr mageren 2,8 Prozent Marktanteil da sicherlich nur ein schwacher Trost. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, die Kabel Eins inzwischen eigentlich als Maßstab heranzieht, sah es mit Marktnateilen von 1,8 und 2,1 Prozent sogar noch eun ganzes Stück schlechter aus.

Doch trotz dieses Tiefschlags in der Primetime war es für Kabel Eins letztlich ein erstaunlich guter Sonntag, vor allem in der klassischen Zielgruppe 14-49. So zeigte sich am späten Abend "Abenteuer Leben am Sonntag" wieder völlig unbeeindruckt vom schwachen Vorlauf und überzeugte mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und immerhin 4,2 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

Schon tagsüber lief es richtig gut. Am Vormittag holte "The Mentalist" bis zu 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am Nachmittag bewegten sich die fünf Folgen von "Mein Lokal, Dein Lokal" dann zwischen 4,3 und 6,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe und am Vorabend holten "Die Lieblingsmarken der Detuschen" erfreuliche 6,2 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49. 360.000 Leute sahen hier insgesamt zu, mehr als in der Primetime. Der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe 14-59 betrug zu diesem Zeitpunkt 4,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;