Von einem Erfolg ist die zweite Staffel der "Spreewaldklinik" im Sat.1-Vorabendprogramm auch fast zwei Monate nach dem Start noch deutlich entfernt, doch inzwischen zeigt der Quoten-Trend zumindest etwas nach oben. Nachdem die Marktanteile in der Zielgruppe zeitweise um zwei Prozent pendelten, waren in der vergangenen und dieser Woche bislang im Schnitt rund vier Prozent drin.

Am Donnerstag schwang sich die Serie nun zum zweitbesten Wert der laufenden Staffel auf - mit im Schnitt 6,3 Prozent Marktanteil erreichte "Die Spreewaldklinik" den höchsten Wert bei den 14- bis 49-Jährigen seit Anfang Juli. Insgesamt schalteten im Schnitt 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Höhere Quoten erzielte Sat.1 derweil am Nachmittag: Dort erreichte "Auf Streife" bis zu 11,4 Prozent Marktanteil, ehe "Lebensretter hautnah" und "Notruf" noch jeweils über neun Prozent schafften.

Marktanteil-Langzeittrend: Die Spreewaldklinik Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bemerkenswert: In der Zielgruppe lag "Die Spreewaldklinik" gar nicht allzu weit hinter dem RTL-Dauerbrenner, der - zumindest nach vorläufig gewichteten Daten - am Donnerstag nur einen Marktanteil von 8,4 Prozent verzeichnete, obwohl "RTL aktuell" zuvor noch fast das Doppelte erzielte. Insgesamt erreichte "Alles was zählt" im Schnitt 1,18 Millionen Menschen. "GZSZ" steigerte sich anschließend auf 1,32 Millionen sowie 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Einen sehr guten Tag erwischte unterdessen "Das perfekte Dinner" bei Vox - und zwar streng genommen sogar den besten des laufenden Jahres. Auf starke 12,5 Prozent Marktanteil brachte es die Koch-Dokusoap auf dem 19-Uhr-Sendeplatz, nachdem schon am Tag zuvor ein zweistelliger Wert erzielt wurde. Insgesamt entschieden sich im Schnitt 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für das "Dinner".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;