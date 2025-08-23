Das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig war eine klare Angelegenheit - mit 6:0 fertigte der Rekordmeister die Leipziger ab. Dem Interesse der Fans tat das offensichtlich aber keinerlei Abbruch, denn mit der Live-Übertragung setzte sich Sat.1 am Freitagabend bei Jung und Alt gleichermaßen an die Spitze.

So erreichte schon die erste Hälfte ab 20:30 Uhr im Schnitt 4,16 Millionen Fans, die zweite Hälfte wollten schließlich 4,47 Millionen sehen. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei starken 21,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Sat.1 die Quoten damit spürbar steigern - damals blieb die Reichweite, allerdings auch ohne die Bayern, unter der Marke von vier Millionen Fans.

Diesmal konnte der Sender mit Blick auf die Zielgruppe sogar wieder über 30 Prozent Marktanteil erzielen: 30,1 Prozent waren es bereits während der ersten Hälfte, ehe es ab 21:36 Uhr noch einmal leicht auf 31,4 Prozent nach oben ging. Insgesamt 1,31 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für diesen Wert. Und auch abseits des eigentlichen Spiels war Sat.1 sehr erfolgreich: So brachte es die Vorberichterstattung bereits auf 1,83 Millionen Personen sowie 15,1 Prozent Marktanteil, nach dem Spiel punktete der Sender noch mit starken 16,1 Prozent.

Daneben wusste auch Sky zu überzeugen: Mit dem ersten Freitagabendspiel, das der Sender seit vielen Jahren übertrug, erreichte Sky auf Anhieb im Schnitt eine halbe Million Fans. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 5,3 Prozent. Am Vorabend überzeugte zudem die 2. Liga mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Ersten feierte derweil nach 23 Uhr auch noch die neue Freitags-"Sportschau" ihre Premiere. Angesichts der Free-TV-Präsenz des Auftaktspiels kann man auch hier recht zufrieden sein, denn insgesamt schalteten immerhin 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die für einen Marktanteil von 10,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Ohne vorherige Live-Bilder des Abends dürfte das Interesse in den kommenden Monaten aber wohl noch steigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;