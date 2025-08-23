Das ZDF hat in dieser Woche gleich zweimal einen Rekord mit seiner "Küchenschlacht" im Nachmittagsprogramm gefeiert. Nachdem der Marktanteil der Kochshow schon am Mittwoch mit 23,4 Prozent so hoch ausgefallen war wie nie zuvor, sorgten 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag nun sogar für 23,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

Mit im Schnitt 22,3 Prozent Marktanteil war es dann auch zugleich die erfolgreichste Woche in der langen Geschichte der "Küchenschlacht". Und ganz nebenbei lief es auch beim jungen Publikum richtig gut: Auf 10,5 Prozent Marktanteil brachte es die Show am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags waren dann ausnahmsweise mal nicht "Bares für Rares" und die "Rosenheim-Cops" im Einsatz - stattdessen setzte das ZDF auf Live-Sport, allen voran auf die Deutschland-Tour, für die sich im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 14,7 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls überzeugende 10,0 Prozent erzielt wurden.

Im Ersten kann man sich unterdessen über starke Vorabend-Quoten freuen. Gegen 18 Uhr brachte es "Gefragt - gejagt" dort auf 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 18,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen. Gleichzeitig überzeugte das Quiz auch bei den Jüngeren mit 10,2 Prozent. Und auch das "Quizduell" erwies sich danach mit 2,01 Millionen Personen noch als schöner Erfolg für den Sender.

