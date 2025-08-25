Die neue Serie "Chabos", vom ZDF als "2000er-Comedy-Drama" bezeichnet, hat zumindest im Linearen einen eher verhaltenen Start hingelegt. Am Sonntagabend erreichte die erste Folge um 20:15 Uhr lediglich 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Danach ging die Reichweite der beiden weiteren Folgen auf zunächst 120.000 und schließlich 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer noch leicht zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich der Marktanteil der drei Folgen zwischen 0,6 und 0,8 Prozent.

Gemessen an den Quoten, die ZDFneo tagsüber verzeichnete, war das ziemlich wenig. So hatte die britische Serie "Death in Paradise" im Vorabendprogramm noch bis zu 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht; die Doku-Reihe "Die glorreichen 10" kam zuvor sogar - ebenso wie "Sketch History" - in der Spitze auf bis zu 490.000 Personen. Bemerkenswert: Beim jungen Publikum erreichte "Sketch History" nach 18 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 6,7 Prozent.

Der Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent lag am Sonntag übrigens bei 2,1 Prozent beim jungen Publikum - getoppt wurde das aber noch von ZDFinfo, das sogar stolze 2,9 Prozent erzielte. Meistgesehenes Doku-Format des Sender war dabei der Film "Die Wahrheit über den Holocaust", für den sich schon am Nachmittag im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten. Ähnlich viele waren auch am Abend dabei, als ZDFinfo den Mehrteiler "Auschwitz - Überleben in der Hölle" sendete.

Mit einem gänzlich anderen Programm-Schwerpunkt überzeugte indes der Privatsender Nitro das Publikum, der am Sonntag - ebenso wie ZDFinfo - auf einen Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Hier drehte etwa zur Mittagszeit der Serien-Klassiker "Das A-Team" mit bis zu 5,2 Prozent Marktanteil auf, am späten Abend war zudem auf "CSI"-Wiederholungen Verlass. So erreichte die Serie schon gegen 23 Uhr starke 6,3 Prozent Marktanteil, ehe im Laufe der Nacht sogar bis zu 10,0 Prozent erzielt wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;