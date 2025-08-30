Mit "Guinness World Records - Die große Show der Rekorde" setzt Sat.1 an diesem Wochenende auf ein zweiteiliges Live-Event. Angesichts dieses Aufwands dürfte man nach dem ersten Abend eher etwas ernüchtert auf die Ausbeute aus Quotensicht blicken. So erreichte die Show am Freitagabend im Schnitt nicht mal eine Million Menschen. Die durchschnittliche Sehbeteiligung lag bei 0,97 Millionen, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 5,2 Prozent entsprach.

In den jüngeren Zielgruppen sah es aber etwas besser aus: In der klassischen Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf solide 8,5 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 7,3 Prozent Marktanteil erzielt. Beides lag damit über dem Sat.1-Senderschnitt - doch die "Guinness Show" musste sich im Show-Duell trotzdem "Top Dog Germany" bei RTL geschlagen geben.

Von glänzenden Quoten kann man jedoch auch dort nicht reden. Der Tiefstwert der Vorwoche wurde zwar wieder überwunden, die Marktanteile blieben aber trotzdem einstellig: 9,9 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, die RTL ja eigentlich als maßgegblich betrachtet, reichte es nur für 7,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt hatten 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Beiden machte ein Stück weit erneut starke Fußball-Konkurrenz zu schaffen. Sky konnte an seinem "Flutlicht-Freitag" mit dem Hamburger Stadt-Derby zwischen St. Pauli und dem HSV nämlich in der klassischen Zielgruppe einen hervorragenden Marktanteil von 8,4 Prozent erzielen. Blickt man auf die absolute Reichweite in dieser Altersgruppe, dann sortierte sich Sky sogar noch vor der "Guinness Show" in Sat.1 ein. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 6,0 Prozent erreicht, insgesamt verfolgten im Schnitt rund 720.000 Fußball-Fans die Partie. Livestreams sind hier wie üblich noch nicht eingerechnet.

