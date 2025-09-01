Der kulinarische Roadtrip durch Norditalien, auf dem die beiden Köche Steffen Henssler und Johann Lafer nach der perfekten Pizza suchten, lockte am Sonntagabend im Schnitt 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Vox. Mit Marktanteilen von 4,9 Prozent beim Gesamtpublikum, 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,6 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 dürfte Vox über eine Fortsetzung über die Pilotfolge hinaus nachdenken.

Auch am Vorabend war Vox schon erfolgreich unterwegs. Das Magazin "Auto Mobil" um 17 Uhr erreichte 9,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 8,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 0,66 Millionen Personen waren hier im Schnitt vor dem Fernseher dabei. Um 18 Uhr holte "Ab ins Beet" dann 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Ab ins Beet - Spezial" danach noch 9,1 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe wurden 6,8 und 7,0 Prozent Marktanteil erzielt. Die Gesamt-Reichweite konnte sich mit zunächst 0,7 und dann 0,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls sehen lassen.

Auch bei Kabel Eins dürfte man mit seinen Eigenproduktionen am Sonntag recht zufrieden sein. "Die Lieblingsmarken der Deutschen" bescherten dem Sender in der Primetime einen Marktanteil von 4,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe, zuvor kam eine alte Folge am Vorabend sogar auf 5,2 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe reichte es erst für 4,2 und dann 3,8 Prozent Marktanteil. 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauten in der Primetime insgesamt zu.

"Mein Lokal, Dein Lokal" hatte zuvor den Tag über nach und nach Marktanteile aufgebaut und lag um 17:11 Uhr bei starken 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,2 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Zu diesem Zeitpunkt sahen 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;