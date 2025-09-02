Didi Hallervorden wird in wenigen Tagen 90 Jahre alt, anlässlich dessen hat Das Erste bereits am Montag zur besten Sendezeit die Doku "Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt" ausgestrahlt, die von insgesamt 2,81 Millionen Menschen gesehen wurde. Der Marktanteil lag bei guten 12,5 Prozent. Zufrieden sein kann man beim Sender auch mit der Performance des Films beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 10 Prozent gemessen.

Im Anschluss an die Doku hat Das Erste noch den Film "Sein letztes Rennen" ausgestrahlt, in dem Hallervorden vor mehr als 10 Jahren einen ehemaligen olympischen Goldmedaillengewinner verkörperte, der mit über 70 Jahren noch einmal einen Marathon laufen will. Hier sank die Reichweite auf 1,91 Millionen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum hielt sich aber recht konstant bei 12,3 Prozent. Bei den Jüngeren ging es auf 8,8 Prozent zurück.

Für Das Erste war das ein guter Abend, gegen das ZDF hatte man aber keine Chance. Die Mainzer setzten zur besten Sendezeit auf "Familie Bundschuh" und erreichte damit 4,73 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei 21 Prozent. Auch das "heute journal" war im Anschluss noch sehr stark unterwegs, den Film "La Maison - Haus der Lust" sahen am späten Abend allerdings nur noch 1,62 Millionen Menschen, das ließ auch den Marktanteil auf 11,7 Prozent zurückgehen.

Im Ersten meldeten sich am Montag derweil noch die Telenovelas im Nachmittagsprogramm zurück. Nachdem die Filme in den zurückliegenden Wochen mal schlecht und mal besser liefen, dürfte nun wieder etwas mehr Konstanz einkehren. Zur Rückkehr waren aber weder "Rote Rosen" noch "Sturm der Liebe" große Straßenfeger, beide Serien erreichten etwas mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit blieben sie jeweils bei weniger als 9 Prozent Marktanteil hängen. Bei den 14- bis 49-Jährigen holten die Serien sogar nur 2,8 und 1,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;