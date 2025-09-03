"Miss Merkel" ist vielleicht die ungewöhnlichste Krimireihe, die RTL am Dienstagabend im Programm hat. Katharina Thalbach ermittelt darin als ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, zwei Filme der Reihe sind schon ziemlich erfolgreich zu sehen gewesen. An diesem Dienstag ermittelte "Miss Merkel" auf einem Kreuzfahrtschiff - und auch das war durchaus gefragt. Mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 2,05 Millionen sahen allerdings weniger Menschen als in der Vergangenheit zu, auch die anderen RTL-Krimis hatten zuletzt mehr Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man in Köln aber natürlich trotzdem zufrieden sein. Noch etwas besser lief es bei den 14- bis 59-Jährigen, also der Zielgruppe, auf die RTL mittlerweile vorrangig blickt. Hier holte "Miss Merkel" 10,2 Prozent und musste sich in der Primetime nur dem ZDF geschlagen geben. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 9,1 Prozent gemessen.

Das ZDF war am Dienstag vor allem beim jungen Publikum sehr stark unterwegs. Mit der Reportage "Die Wahrheit über Arbeit und Geld" erreichte man zwar immerhin 2,41 Millionen Menschen, beim Gesamtpublikum entsprach das aber nur 11,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 12,9 Prozent schon viel besser aus, die Mainzer lagen in dieser Altersklasse auf Augenhöhe mit "TV Total" bei ProSieben. "Frontal" lag im Anschluss noch bei 9,9 Prozent, insgesamt sorgten 2,08 Millionen Zuschauende für 9,7 Prozent.

Im Ersten befindet sich "Tierärztin Dr. Mertens" noch im Wiederholungsmodus, eine alte Folge erreichte zur besten Sendezeit 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,0 Prozent Marktanteil. Eine neue Ausgabe von "In aller Freundschaft" kletterte im Anschluss auf 3,06 Millionen und 14,3 Prozent. Meistgesehene Sendung am Dienstag war die "Tagesschau" mit einer Reichweite in Höhe von 3,76 Millionen, auf den Plätzen dahinter folgten mit "Die Rosenheim-Cops", "heute" und "heute journal" ausschließlich Formate außerhalb der klassischen Primetime um 20:15 Uhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;