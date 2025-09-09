Das Erste war am Montagabend mit seinem Doku- und Reportage-Doppelpack ausgesprochen erfolgreich - insbesondere beim jungen Publikum, wo der Sender ebenfalls mit zweistelligen Marktanteilen unterwegs war. So erreichte der erste Teil von "Faszination Europa" um 20:15 Uhr zunächst 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Anschluss sorgten schließlich "Die Tricks mit Waschmittel, Weichspüler und Co." für steigende Quoten in dieser Altersgruppe: Mit 11,6 Prozent Marktanteil bewegte sich die Service-Reportage weiter über dem Senderschnitt. Damit war Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens der größte Verfolger der "Höhle der Löwen" bei Vox.

Noch dazu "checkte" kein anderer Sender erfolgreicher - und gecheckt wurde tatsächlich reichlich. Während sich im Ersten 2,46 Millionen Menschen für die Waschmittel-Tests interessierten, kam "Der Sat.1 Check" über Schnäppchenmärkte um 20:15 Uhr auf 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Privatsender zwar hinter dem Ersten, bewegte sich mit 8,7 Prozent aber trotzdem klar über dem Senderschnitt.

Bei RTL war derweil ab 22:13 Uhr noch eine Wiederholung der "Gecheckt"-Reihe zu sehen, die aus dem schwachen Quiz-Vorlauf noch das Beste machte. Mit einem Marktanteil von 7,6 Prozent lief es für "Die Tricks der Onlinehändler" aber trotzdem nur mäßig, insgesamt blieben im Schnitt 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;