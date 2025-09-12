Mit insgesamt nur 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe verlief der lineare Start der neuen Staffel von "Love Island VIP" bei RTLzwei am Donnerstag einigermaßen verhalten. Doch ganz offensichtlich ist es dem Sender gelungen, im Laufe des Abends einige Reality-Fans einzusammeln.

Die zweite Folge der Show, die direkt im Anschluss folgte, konnte die Quoten jedenfalls spürbar steigern: So waren ab 21:25 Uhr bereits 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, darunter 210.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe überzeugte "Love Island VIP" zu diesem Zeitpunkt daher mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent, der damit sogar recht klar über dem Bestwert der Vorjahresstaffel lag.

Einen ganz großen Abräumer suchte man unter den Privaten indes vergeblich. Spitzenreiter um 20:15 Uhr war Vox, wo der Spielfilm "Der Hobbit - Smaugs Einöde" mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. Sat.1 folgte mit dem "1% Quiz" knapp dahinter und erzielte 8,4 Prozent Marktanteil. Die Show setzte sich somit hauchdünn gegen RTL durch, das mit der Reportage "Angriff auf unsere Kinder - Der Feind im Chat" nicht über 8,3 Prozent hinauskam. Die anschließende "Stern Investigativ"-Reportage fiel zudem auf 7,1 Prozent zurück.

Durchwachsen verlief der Abend zudem für ProSieben, wo Chris Tall mit seinen "Laugh Stories" zur besten Sendezeit auf 7,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Die "Comedy Allstars" brachten es danach sogar auf nur 5,0 Prozent. Bei Kabel Eins wiederum startete "Achtung Abzock" mit 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend, doch für "Die Büffels" waren im weiteren Verlauf nur noch 2,5 Prozent drin.

Richtig stark war übrigens DAMX unterwegs, das mit "112: Feuerwehr im Einsatz" schon um 20:15 Uhr auf einen Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamr 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Danach lag der Marktanteil sogar bis in die Nacht hinein konstant bei teils deutlich mehr als vier Prozent - dank Dokus wie "Trauma Rescue Squad" und "Küstenwache: Niederländische Karibik".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;