Nachdem die Kreuzfahrt-Dokusoap "Volle Kraft voraus" in der vergangenen Woche auf lediglich 3,3 Prozent Marktanteil und damit einen neuen Tiefstwert gefallen war, baute Vox sein Programm in dieser Woche kurzerhand um und sendete am Freitagabend um 20:15 Uhr stattdessen "Goodbye Deutschland". Die Entscheidung hat tatsächlich geholfen, denn in der Zielgruppe verzeichnete der Sender damit nun einen Marktanteil von 7,1 Prozent.

Vox lag damit um 20:15 Uhr sogar noch vor ProSieben und Sat.1. Insgesamt zog die Reichweite zudem spürbar an - um über 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf nun 770.000. Das Zusammenspiel mit dem "Hobbit" funktionierte im weiteren Verlauf des Abends hingegen überhaupt nicht: Für die Wiederholung des erst am Tag zuvor gesendeten Blockbusters "Der Hobbit - Smaugs Einöde" war nach 22 Uhr nur noch ein Marktanteil von 4,0 Prozent drin.

Dafür drehte Nitro am späten Abend mit einer neuen "SchleFaZ"-Ausgabe auf: Für den "Malibu Express" konnten sich ab 22:19 Uhr im Schnitt 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern, darunter 100.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe bewegte sich der Streifen mit einem Marktanteil von 4,5 Prozent weit über dem Senderschnitt - und beflügelte weit nach 1 Uhr auch noch den Spielfilm "MacGyver: Endstation Hölle", der sich auf 6,0 Prozent steigerte. Mit "Mike and Dave Need Wedding Dates" ging Nitro um 20:15 Uhr hingegen mit nur 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter.

Kabel Eins startete mit seinem True-Crime-Abend indes ebenfalls zunächst verhalten: Lediglich 3,0 Prozent betrug der Marktanteil für "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" um 20:15 Uhr, eine weitere Folge kam danach aber schon auf 5,0 Prozent. Und es wurde noch besser: Mit der "Spiegel TV-Reportage" steigerte sich Kabel Eins nach Mitternacht zunächst auf 9,8 Prozent und hielt zu diesem Zeitpunkt noch über eine halbe Million Menschen wach. Später in der Nacht lag der Sender mit weiteren True-Crime-Dokus sogar mit zweistelligern Werten noch vor "Medical Detectives" bei Vox.

