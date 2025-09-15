Der Turnierstart verlief aus Quotensicht arg schleppend für RTL, doch mit Beginn der entscheidenden K.O.-Phase zog das Interesse des Publikums an der Basketball-EM spürbar an. Den dramatischen Finalsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei krönte nun die Übertragungen und sorgte für neue Spitzenwerte im TV.

Schon das erste Viertel verzeichnete ab 20 Uhr im Schnitt 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, danach zog die Reichweite auf über fünf Millionen an. Das entscheidende letzte Viertel erreichte schließlich mit 5,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon beim Gesamtpublikum einen starken Marktanteil von 22,7 Prozent - in der Spitze fieberten nach Angaben von RTL bis zu 7,3 Millionen Fans mit.

Ein noch größerer Erfolg war die Übertragung beim jungen Publikum: So steigerte sich das Finale bei den 14- bis 49-Jährigen im Laufe des Abends von zunächst 28,4 auf hervorragende 38,1 Prozent im letzten Viertel. Blickt man auf die ganze junge Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, dann knackte RTL mit dem zweiten und dritten Viertel sogar die Marke von 50 Prozent - hier waren bis zu 51,0 Prozent drin.

Abseits der Basketball-EM war derweil auch der "Tatort" sehr erfolgreich - allen voran mit Blick aufs Gesamtpublikum, wo die erste Folge nach der langen Sommerpause durchschnittlich 6,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 24,3 Prozent erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es in Konkurrenz zum Finale ein ganzes Stück schwächer, doch mit 12,7 Prozent ging der ARD-Krimi hier zumindest als stärkster Verfolger hervor. Im ZDF kam "Rosamunde Pilcher" unterdessen noch auf 3,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

RTL konnte indes auch am späten Abend noch mit der NFL punkten - wenn auch auf einem ganz anderen Quoten-Niveau. So erreichte das erste Quarter des Spiels zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs im Schnitt 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 11,9 Prozent in der Zielgruppe. Nach Mitternacht zog die Quote noch einmal auf 13,8 Prozent an, auch wenn die Gesamt-Reichweite auf 260.000 Personen zurückging.

Zufrieden kann man indes auch bei Nitro sein, wo das Spiel am späten Abend ebenfalls zu sehen war und nach 23 Uhr weitere 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Das frühe Abendspiel zwischen den Seattle Seahawks und den Pittsburgh Steelers, das wegen der Basketball-EM ausschließlich bei Nitro lief, sorgte ab 19 Uhr zudem für sehr gute 4,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit einem Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent positionierte sich Nitro in der Zielgruppe schließlich zwischen RTLzwei und Kabel Eins. Als Marktführer ging am Sonntag aber natürlich RTL hervor, das dank der Spitzen-Quoten durch das Basketball-Finale auf 16,0 Prozent Marktanteil kam. Damit lag der Kölner Sender bei den 14- bis 49-Jährigen über neun Prozentpunkte vor dem größten Verfolger.

