An Aufmerksamkeit mangelte es dem "Heidifest" im Vorfeld nicht - dafür aber augenscheinlich an Fans, die sich auf das zweistündige Schunkel-Spektakel am Donnerstagabend bei ProSieben einlassen wollten. Das geriet für den Privatsender nämlich zum Flop, wie der Blick auf die Quoten zeigt: Zwar schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt immerhin 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam das "Heidifest" nicht über einen sehr überschaubaren Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe hinaus.

Schon die Überlegung, um 17:00 Uhr anstelle von "taff" einen einstündigen "Countdown" zum "Heidifest" zu senden, erwies sich als Quotengift: Mit gerade einmal 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 4,5 Prozent in der Zielgruppe blieb das Special deutlich hinter den sonst üblichen Werten des Boulevardmagazins zurück.

In der Primetime wiederum sortierte sich ProSieben mit Heidi Klums Oktoberfest-Show bei den 14- bis 49-Jährigen nur knapp vor RTLzwei und Kabel Eins. Während RTLzwei mit "Love Island VIP" zum Start in den Abend auf recht gute 4,7 Prozent Marktanteil kam, startete die neue Staffel von "Rosins Restaurants" bei Kabel Eins mit 4,8 Prozent. Bemerkenswert stark schnitt am Vorabend übrigens "Achtung Kontrolle" ab, das mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent etwas überraschend einen Jahresbestwert markierte.

Bei ProSieben gab es hingegen auch abseits des "Heidifests" am Donnerstag nur wenig zu holen. So blieb selbst "Galileo" im Vorabendprogramm mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährige blass. Im Anschluss an die Klum-Show erreichten die "Comedy Allstars" zudem nur noch 4,2 Prozent bei insgesamt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Entsprechend mager fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: Lediglich 4,7 Prozent erzielte der Privatsender am Donnerstag im Schnitt und fand sich damit in der Zielgruppe nur auf dem sechsten Platz wieder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;