5,17 Millionen Krimi-Fans schalteten am Donnerstagabend ein, um den neuesten Fall aus Passau "Bis auf den Knochen" zu sehen. Das war fast jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 23,1 Prozent. Natürlich war Das Erste damit Marktführer - und auch in der Altersgruppe 14-59, auf die die Privatsender zunehmend blicken, kam keine andere Sendung gegen den ARD-Krimi an. Hier belief sich der Marktanteil auf 13,9 Prozent. Dass nicht allzu viele Leute unter 50 darunter waren, dürfte die ARD da nur als Randnotiz wahrnehmen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei zumindest soliden 7,3 Prozent.

Das ZDF hatte dem Ersten den Sieg aber auch ohne große Gegenwehr überlassen und behalf sich mit Wiederholungen seiner "Bergretter". Dass trotzdem 3,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten - und damit mehr als bei jedem privaten Sender - darf man da also ebenfalls als Erfolg werten. Der Marktanteil belief sich auf 14,6 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Das "heute-journal" hatte im Anschluss mit 3,29 Millionen sogar eine etwas höhere Reichweite, die Marktanteile fielen mit 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar deutlich besser aus. Danach schlug sich auch die spätabendliche Talk-Schiene gut: 2,02 Millionen verfolgten "Maybrit Illner", was 13,3 Prozent Marktanteil entsprach. "Markus Lanz" kam mit 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern danach sogar auf 16,0 Prozent Marktanteil. Lanz räumte auch beim jungen Publikum ab: Sehr gute 12,9 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, auch Illner kratzte mit 9,7 Prozent Marktanteil an der Zweistelligkeit.

Das Erste setzte am späten Abend auf Dieter Nuhr, der die Reichweite nach den "Tagesthemen" nochmal ansteigen ließ. Kam das Nachrichtenmagazin auf 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, so erreichte "Nuhr im Ersten" sogar 1,69 Millionen. Der Marktanteil lag bei 13,7 Prozent insgesamt und 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier dürfte auch geholfen haben, dass das Europa-League-Spiel bei RTL zu diesem Zeitpunkt zu Ende war. "Inas Nacht" holte im Anschluss mit einer Gesamt-Reichweite von 0,87 Millionen noch einen Marktanteil von 10,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;