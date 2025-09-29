Die "Sommer-Specials" von "Grill den Henssler" sind in diesem Jahr zwar in den Herbst gerutscht, machen ihre Sache dort aber derzeit richtig gut. Nachdem vergangene Woche der höchste Marktanteil seit rund zwei Jahren erzielt worden war, ging's zwar leicht bergab - trotzdem lag die Henssler-Show über den sonst zuletzt gewohnten Quoten. So reichte es in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 8,4 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden 7,2 Prozent Marktanteil erreicht. Insgesamt hatten 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Noch in den Schatten gestellt wurde das aber von den "Beet-Brüdern" am Vorabend. Das Format ist schon seit Jahren ein fester Quotengarant im Vox-Programm und zeigt sich auch aktuell in bestechender Form. Ab 18:12 Uhr sahen 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was schon beim Gesamtpublikum für starke 7,1 Prozent reichte. In den Zielgruppen waren die Werte sogar zweistellig: 10,9 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 10,2 Prozent. Zuvor konnte Vox schon mit "Auto Mobil" gute 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen erreichen.

Der Lohn: Mit einem Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent war Vox in der erweiterten Zielgruppe 14-59, die die meisten Privatsender für sich inzwischen als wichtiger erachten als die 14- bis 49-Jährigen, auf Rang 2 hinter dem Ersten. Zweitstärkster Privatsender war hier Sat.1, das mit 6,2 Prozent Tagesmarktanteil aber deutlich dahinter über die Ziellinie kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Vox auf Rang 3 hinter dem Ersten und RTL.

Unterdessen kann man auch bei Kabel Eins mit seinem Sonntagabend zufrieden sein: "Die Trucker Babes" steigerten sich dort mit 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf den höchsten Marktanteil seit zehn Folgen. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil mit 3,9 Prozent allerdings ein Stück niedriger. Insgesamt schauten 0,69 Millionen Personen zu. "Abenteuer Leben am Sonntag" punktete danach mit 6,0 Prozent (14-49) und 5,9 Prozent (14-59) in beiden Zielgruppen-Definitionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;