Nachdem in der vergangenen Woche sowohl bei ProSieben als auch bei RTL mit Blick auf die Quoten der Samstagabendshows Wundenlecken angesagt war, gibt's nun zumindest für einen der beiden Sender eine gute Nachricht: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", das zuletzt auf einen einstelligen Marktanteil abgestürzt war, steigerte sich an diesem Samstag nun wieder deutlich um über zwei Prozentpunkte auf 11,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer kletterte um 130.000 auf 0,65 Millionen. Sowohl die Gesamt-Reichweite als auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lagen damit allerdings noch immer bei den zweitschwächsten Werten in der noch jungen Geschichte des Formats, in der Zielgruppe lag das Format aber gleichwohl meilenweit über dem ProSieben-Senderschnitt.

Das kann man von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" bei RTL nicht behaupten. Zwar sahen insgesamt deutlich mehr Leute zu wie bei ProSieben, auch im Vergleich zur Vorwoche zog die Reichweite leicht um rund 70.000 auf 1,07 Millionen an. Doch die Marktanteile in den Zielgruppen gingen trotzdem weiter zurück: Bei den 14- bis 59-Jährigen um 0,3 Prozenpunkte auf nun 6,4 Prozent. Damit fiel die RTL-Show auch in dieser erweiterten Zielgruppen-Definition hinter ProSieben zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Vorwochen-Wert mit nur noch 5,4 Prozent sogar um 1,2 Prozentpunkte unterboten.

Auch ProSieben hatte mit dem Primetime-Sieg beim jungen Publikum am Samstagabend aber nichts zu tun, weil die ARD mit dem Show-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" fast so viel 14- bis 49-Jährige erreichte wie ProSieben und RTL zusammen. Die Schöneberger-Show erzielte beim jungen Publikum einen Top-Marktanteil von 16,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 13,4 Prozent. Insgesamt hatten 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Das entsprach beim Gesamtpublikum zwar ordentlichen 14,7 Prozent Marktanteil, doch vorn lag wie üblich ein Krimi. Der hieß diesmal "Theresa Wolff - Passion" und lief vor 5,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im ZDF. Der Marktanteil belief sich auf 23,9 Prozent. Unter-50-Jährige waren zwar kaum darunter, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,9 Prozent. Doch schon wenn man die erweiterte Zielgruppen-Definition 14-59 heranzieht, dann war "Theresa Wolff" mit 13,2 Prozent Marktanteil Marktführer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;