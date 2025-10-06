Keine andere Sendung kann ihre Reichweite dank zeitversetzter Nutzung Woche für Woche auch nur annähernd so stark steigern wie die "heute-show" - und da sind zeitversetzte Abrufe in der ZDF-Mediathek noch gar nicht berücksichtigt, sondern nur Aufnahmen auf Festplattenrekorder und ähnliches. Innerhalb von drei Tagen nach der Erstausstrahlung zog die Reichweite der Folge vom 26. September so jedenfalls von 3,0 auf 4,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

In der Altersgruppe 14-49 war der Zuwachs noch erstaunlicher: Hier wurde die Reichweite von 0,65 auf 1,3 Millionen glatt verdoppelt. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil nachträglich um 11,4 Prozentpunkte auf 29,4 Prozent - einen so hohen Nachschlag gab's noch nie für eine Folge auf dem regulären 22:30 Uhr-Platz. Beim "ZDF Magazin Royale" war der Marktanteils-Nachschlag ebenfalls im zweistelligen Bereich: Um 10,2 Prozentpunkte ging's beim jungen Publikum auf 28,8 Prozent Marktanteil nach oben. Die Gesamt-Reichweite kletterte von 1,43 auf 2,06 Millionen.

Wie gesagt: Nicht sonst im deutschen Fernsehen kommt auch nur annähernd auf solche Zahlen. Platz 3 der Sendungen mit dem größten nachträglichen Zuwachs war noch der ZDF-Film "Der Geier - Freund oder Feind" mit einem Plus von 320.000, in der ARD gab's die größten Aufschläge für den "Tatort" sowie "Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem", jeweils mit einem Plus von 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen. Und das größte Plus bei den Privaten entfiel mit +190.000 auf "The Voice of Germany" und "Das Sommerhaus der Stars".

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 26.09.

22:29 4,20

(+1,20) 22,6%

(+4,7%p.) 1,30

(+0,65) 29,4%

(+11,4%p.) ZDF Magazin Royale 26.09.

23:04 2,06

(+0,63) 14,4%

(+3,6%p.) 0,99

(+0,45) 28,8%

(+10,2%p.) Der Geier - Freund oder Feind 22.09.

20:15 5,46

(+0,32) 22,9%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,02) 5,4%

(+0,2%p.) Tatort: Kammerflimmern 28.09.

20:15 7,47

(+0,22) 28,6%

(-0,1%p.) 1,02

(+0,03) 20,4%

(+0,0%p.) Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem 27.09.

20:15 5,99

(+0,22) 26,5%

(-0,2%p.) 0,40

(+0,02) 10,3%

(-0,2%p.) Nuhr im Ersten 25.09.

22:53 1,89

(+0,20) 14,6%

(+0,9%p.) 0,20

(+0,01) 7,4%

(+0,1%p.) The Voice of Germany 25.09.

20:15 1,56

(+0,19) 7,5%

(+0,7%p.) 0,45

(+0,04) 11,2%

(+0,7%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 23.09.

20:14 1,49

(+0,19) 7,0%

(+0,7%p.) 0,48

(+0,09) 11,7%

(+1,7%p.) The Voice of Germany 26.09.

20:15 1,90

(+0,16) 8,8%

(+0,3%p.) 0,54

(+0,04) 11,9%

(-0,1%p.) Ein Fall für zwei 26.09.

20:15 4,06

(+0,16) 17,5%

(-0,0%p.) 0,26

(+0,01) 5,7%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.09.-28.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

"Das Sommerhaus der Stars" legte damit aber nicht mehr so deutlich zu wie in der Premieren-Woche. Da hatten die beiden Folgen noch jeweils rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nachträglich hinzugewinnen können. Damals zog auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nachträglich um bis zu 3,9 Prozentpunkte an. Mit +1,7 Prozentpunkten fiel der Nachschlag zwar auch in der zweiten Woche beachtlich aus, aber nicht mehr ganz so hoch. Mit endgültig gewichteten 11,7 Prozent lag man aber nur leicht unter dem Wert der zweiten Folge vom Mittwoch der Vorwoche.

Erwähnt sei hier auch "Die Stefan Raab Show", deren erste reguläre Ausgabe am Mittwochabend nachträglich immerhin noch 90.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich noch um 0,7 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent. "TV total" legte bei ProSieben nachträglich um 0,5 Prozentpunkte zu - und gewann das Fernduell damit beim jungen Publikum mit 13,9 Prozent Marktanteil trotzdem. Die Gesamt-Reichweite lag mit endgültig gewichteten 1,14 Millionen hauchdünn unter der von Raab. Diese Daten beziehen sich auf die Sendungen vom 24. und 25. September. Der Raab-Absturz der linearen Quote folgte dann erst eine Woche später. Hierfür liegen noch keine endgültig gewichteten Zahlen vor.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 26.09.

22:29 4,20

(+1,20) 22,6%

(+4,7%p.) 1,30

(+0,65) 29,4%

(+11,4%p.) ZDF Magazin Royale 26.09.

23:04 2,06

(+0,63) 14,4%

(+3,6%p.) 0,99

(+0,45) 28,8%

(+10,2%p.) ZDF Magazin Royale 25.09.

22:45 0,20

(+0,06) 1,4%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,06) 3,8%

(+1,8%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 23.09.

20:14 1,49

(+0,19) 7,0%

(+0,7%p.) 0,48

(+0,09) 11,7%

(+1,7%p.) Markus Lanz 25.09.

23:17 1,59

(+0,16) 16,7%

(+0,7%p.) 0,29

(+0,06) 14,4%

(+1,5%p.) MAITHINK X - Die Show: Muskelaufbau - Mythen vs. Fakten 28.09.

22:21 0,20

(+0,07) 1,1%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,05) 2,4%

(+1,4%p.) besseresser goes Schule - Lege packt's an 24.09.

19:26 2,11

(+0,06) 10,7%

(+0,2%p.) 0,26

(+0,05) 7,8%

(+1,2%p.) Umständlich verliebt 27.09.

20:15 0,46

(+0,07) 2,1%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,05) 2,7%

(+1,1%p.) RAW 24.09.

22:00 0,22

(+0,05) 1,7%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,03) 3,3%

(+1,0%p.) Tatort: Kammerflimmern 28.09.

21:44 0,41

(+0,07) 2,2%

(+0,3%p.) 0,06

(+0,04) 1,7%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.09.-28.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;