Nachdem "TV Total" in den letzten Wochen ProSieben noch richtig gute Quoten und zuletzt über 14 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe beschert hatte, bekam Sebastian Pufpaff die starke Konkurrenz unter anderem durch "Promi Big Brother" in Sat.1 in dieser Woche doch deutlich zu spüren. "TV Total" musste erstmals seit der Rückkehr aus der Sommerpause wieder einen einstelligen Marktanteil hinnehmen und fuhr diesmal nur 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Insgesamt hatten 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, das waren über 300.000 weniger als noch in der Woche zuvor.

Während "TV Total" damit trotzdem noch klar über dem ProSieben-Senderschnitt lag, machte "Experte für alles" noch etwas größere Probleme als sonst. Mit nur noch 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stürzte das Format auf einen neuen Tiefstwert. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 5,3 Prozent so gering aus wie noch nie.

Auch aus dem Vorabend gibt's keinen Lichtblick: Die "Cooking Academy" lief mit 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ähnlich schlecht wie zum Auftakt am Montag, die Gesamt-Reichweite lag bei sehr dürftigen 0,11 Millionen. Und auch drumherum sah es am Dienstag nicht gut aus. "Taff" und die "Simpsons" waren mit Marktanteilen von 5,5 bzw. 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls weit unter dem Soll. Nur auf "Galileo" konnte sich ProSieben verlassen, hier lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei guten 10,5 Prozent.

Probleme gegen die stärkere Konkurrenz hatten aber auch andere Privatsender. Kabel Eins kam mit dem Film "Sing" nicht über 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, RTLzwei lag mit "Armes Deutschland" bei 3,8 Prozent - ein halbwegs solider Wert, aber weniger als man eigentlich von Sozialdokus bei dem Sender gewohnt ist. Vox hielt sich mit "Hot oder Schrott" bei immerhin 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag die Sendung bei 4,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;