Eine 21-minütige "Tagesschau", noch dazu angereichert um ein Interview mit dem Bundeskanzler - es war eine in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Ausgabe der ARD-Nachrichtensendung, die am Donnerstagabend zu sehen war. Doch beim Publikum kam die Mischung offensichtlich an: Mit durchschnittlich 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die alleine im Ersten einschalteten, war die "Tagesschau" die meistgesehene Sendung des Tages.

Der Marktanteil lag bei starken 22,5 Prozent und fiel auch in den jüngeren Altersgruppen ähnlich hoch aus: Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die "Tagesschau" im Ersten im Schnitt 22,1 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen 22,4 Prozent - auch hier landete die Sendung jeweils an der Spitze der Quoten-Charts.

Gefragt war allerdings auch der anschließende "Brennpunkt" zur "Friedenshoffnung für Nahost". Die Sondersendung hielt noch 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und überzeugte mit Marktanteilen von 19,4 Prozent bei allen sowie 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Deutlich schwerer taten sich dagegen die "Tagesthemen", die ab 22:39 Uhr nicht über 1,62 Millionen Personen sowie 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinauskamen. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden nur 4,3 Prozent erzielt.

Luft nach oben besteht indes auch für "Sträters Problemzonen": Die neue Comedyshow startete um Mitternacht mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,9 Prozent Marktanteil, nachdem "Nuhr im Ersten" zuvor noch 12,0 Prozent erzielte. Beim jungen Publikum überzeugte die Sträter aber auf Anhieb mit guten 7,3 Prozent. Zum Vergleich: Nuhr tat sich diesmal mit 3,0 Prozent ungewöhnlich schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;