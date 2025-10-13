Der Sonntag stand bei ProSieben ganz im Zeichen von Marvel-Filmen - und erwies sich mit Blick auf die Quoten als voller Erfolg. Mit einem Tagesmarktanteil von 11,5 Prozent führte der Sender das Quoten-Ranking in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen deutlich an und lag jeweils mehr als drei Prozentpunkte vor dem Ersten und RTL.

Dabei punktete nicht zuletzt die Free-TV-Premiere von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", die ProSieben in der Primetime zum größten Verfolger des "Tatorts" machte. Durchschnittlich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zogen einen Marktanteil von 12,5 Prozent nach sich. Zum Vergleich: Keinem anderen Privatsender gelang um 20:15 Uhr ein zweistelliger Wert. Insgesamt sahen 1,38 Millionen Menschen die Erstausstrahlung.

Tagsüber fielen die Quoten über viele Stunden hinweg sogar noch höher aus: So erreichte "Marvel's The Avengers" am Nachmittag starke 16,6 Prozent Marktanteil bei insgesamt 750.000 Zuzschauerinnen und Zuschauern, nachdem "Captain Marvel" zuvor schon auf 12,5 Prozent gekommen war. Am Vorabend wiederum überzeugte schließlich "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" mit 900.000 Personen sowie 12,0 Prozent Marktanteil.

Um 20:15 Uhr gab's indes kein Vorbeikommen am "Tatort": Starke 20,8 Prozent Marktanteil erzielte der ARD-Krimi beim jungen Publikum - und insgesamt war der Film mit 8,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 31,9 Prozent Marktanteil ohnehin nicht zu schlagen. Hier folgte übrigens die ZDF-Reihe "Dr. Nice" mit weitem Abstand auf dem zweiten Rang: 3,82 Millionen sorgten für einen Marktanteil von 15,0 Prozent.

