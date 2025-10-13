RTLzwei hat am Sonntagabend mit dem Film-Klassiker "Catch Me If You Can" überzeugen können. Durchschnittlich 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Gaunerkomödie mit Leonardo DiCaprio, darunter 320.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das für einen Marktanteil von 7,3 Prozent - ein Wert, der weit über den Normalwerten von RTLzwei liegt.

Zumindest mit Blick aufs junge Publikum bewegte sich RTLzwei damit auf Augenhöhe mit Vox, wo ein weiteres Sommer-Special von "Grill den Henssler" in dieser Woche ebenfalls 7,2 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt erreichte die Kochshow allerdings 1,31 Millionen Menschen. Noch ein paar mehr waren übrigens am Vorabend bei den "Beet-Brüdern" dabei, die von 1,42 Millionen gesehen wurden und den Marktanteil in der Zielgruppe gar auf 12,6 Prozent schraubten - das war für die Dokusoap der beste Wert seit Jahren.

Sat.1 musste sich in der Primetime hingegen zunächst hinter RTLzwei und Vox einordnen und erzielte mit "Ocean's 8" nur einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Dafür sorgte im Anschluss aber "Promi Big Brother" für den erwarteten Aufschwung: 930.000 Fans sahen die Realityshow, die zudem mit 12,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Für die nächtliche "Late-Night-Show" ging's schließlich auf 13,6 Prozent noch weiter nach oben.

Für RTL waren zweistellige Marktanteile am Abend dagegen nicht drin. Am besten lief's noch für das letzte Quarter des Spiels zwischen den Seattle Seahawks und den Jacksonville Jaguars, das auf 9,2 Prozent in der Zielgruppe kam. Schlusslicht unter den Vollprogrammen war indes Kabel Eins, wo die "Trucker Babes" um 20:15 Uhr bei 3,3 Prozent Marktanteil hängen blieben. Immerhin: "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich anschließend noch auf gute 5,7 Prozent.

