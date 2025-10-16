Die neue "Stefan Raab Show" hat RTL am Mittwochabend gute Quoten beschert: Zwar sahen insgesamt nur 840.000 Menschen zu, davon kamen allerdings 410.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das Format erreichte so gute 10,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Nachdem die zweite Folge des Formats Anfang Oktober auf 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,8 Prozent gefallen war, konnte man gespannt sein, wie sich Raab in dieser Woche schlägt.

Das Duell mit Sebastian Pufpaff hat Raab jedenfalls gewonnen: "TV Total Interaktiv" erreichte nur 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 300.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Im Vergleich zur Vorwoche ging es immerhin auf 7,7 Prozent Marktanteil nach oben. Das ist aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, was die regulären Ausgaben von "TV Total" sonst erzielten. Normalerweise kommt das Comedy-Format auf zweistellige Marktanteile.

Es sollte nicht die einzige Enttäuschung für ProSieben bleiben: "Chris Tall 'Laugh Stories'" fiel am späten Abend auf nur noch 3,9 Prozent Marktanteil zurück und am Vorabend stellte die "Cooking Academy" angesichts von 1,1 Prozent einen neuen Tiefstwert auf. Lediglich 70.000 Menschen sahen sich die neueste Folge an. Aber auch "taff" lag zuvor bei ziemlich schwachen 5,9 Prozent - und so lag der Tagesmarktanteil von ProSieben am Mittwoch bei lediglich 6,1 Prozent.

RTL war am Mittwoch mit 8,9 Prozent Tagesmarktführer - hauchdünn vor Sat.1, das 8,8 Prozent erzielte. Geschafft hat Sat.1 das auch mit einer erfolgreichen Primetime: Mit dem Finale von "Das große Backen" unterhielt man 430.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer - mehr als alle anderen Sender. Der Marktanteil lag bei 11,2 Prozent. Insgesamt stellte man mit 1,67 Millionen Zuschauern nicht nur einen neuen Staffelrekord auf, es lief auch besser als für Stefan Raab und Sebastian Pufpaff zur gleichen Zeit. Selbst wenn man die Reichweiten der beiden Comedy-Formate zusammenrechnet, bleibt man damit weit hinter dem zurück, was "Das große Backen" erzielte.

Abgerundet wurde der Abend aus Sicht von Sat.1 von "Promi Big Brother", das sich ab 22:30 Uhr noch bei mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer hielt, beim jungen Publikum waren starke 14,0 Prozent Marktanteil drin. Die Late Night zur Hauptshow steigerte sich später sogar noch auf 15,1 Prozent. Im Gegensatz dazu war die "Spreewaldklinik" am Vorabend mal wieder ziemlich schlecht unterwegs und erzielte nur 2,3 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;